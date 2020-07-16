'Стиглі знижки літні ціни': до 40% вигоди у роботизованих аптеках

Роботизовані аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія" та "Аптека Шар@" турбуються про те, щоб кожен покупець зібрав урожай знижок. Завітайте в аптеки за літніми акційними пропозиціями на більш ніж 200 товарів, які можна придбати зі знижкою до 40%. Акція* "Стиглі знижки літні ціни" триває з 16 липня 2020 по 30 серпня 2020 року включно. Унікальна пропозиція діє на медичні препарати, косметичні та гігієнічні засоби, а також дитяче харчування.

Знижки до -40% в роботизованих аптеках: на чому можна зекономити?

Саме зараз є унікальна можливість поповнити домашню аптечку медпрепаратами зі знижкою до 40%. В період дії акції роботизовані аптеки пропонують ліки від печії, грибка, набряку вен, а також захворювань носової порожнини та алергії за зниженими цінами.

Якщо збираєтесь у гості до молодих батьків, можете придбати косметичні чи гігієнічні засоби за акційними цінами, овочеві й фруктові пюре, безмолочні каші та дитяче харчування для малюків будь-якого віку. Молодим мамам можуть стати у пригоді молоковідсмоктувачі й лактаційні прокладки, на які зараз також діє знижка.

Приємна новина для діабетиків та тих, хто турбується про своє здоров'я: в роботизованих аптеках у період акції "Стиглі знижки літні ціни" на системи вимірювання рівня глюкози у крові діє знижка 100 грн.

Тільки до 30 серпня 2020 року за акційними цінами можна придбати косметичні засоби та зубні пасти. Щоб дізнатись про повний асортимент товарів цих категорії, на які діють знижки, зверніться до провізора роботизованої аптеки. Крім того, в точці продажу акційні товари виділені спеціальними позначками.

Що таке роботизована аптека?

Аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Аптека Шар@" і "Благодія" називають роботизованими, тому що там працює помічник PharmBot – спецтехніка, яка розташовує товари на полиці та швидко віддає їх провізору за потреби. Пошук необхідної упаковки займає у робота всього сім секунд, тому покупцеві не доводиться стояти в довгій черзі та чекати на касі. А ще PharmBot не помиляється й залишається уважним навіть за п'ять хвилин до закриття аптеки.

Не стійте у чергах — замовляйте телефоном

Щоб купити ліки та інші товари з дому, робочого місця, тощо, зробіть замовлення** через аптечну довідку за номером: 5900. Оператор зафіксує назви товарів та адресу аптеки, де вам зручно забрати покупки. На місці ви зможете переконатись у якості товарів та розрахуватись. Зробити це можна банківською карткою чи готівкою.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.