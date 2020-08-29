Степанов: у медиків найнижчі зарплати, це ганьба для України

Медичні працівники всі 29 років незалежності України отримували найнижчу зарплату в країні, проте навіть молодий спеціаліст повинен отримувати мінімум 20 тисяч гривень.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода", зазначивши, що така оплата праці медиків є "ганьбою для країни".

"Якщо на 1 січня цього року середня зарплата в країні становила близько 10 500 гривень, то середня зарплата у сфері охорони здоров'я 7 087 гривень, на 30% нижче, ніж середня зарплата по країні. У моєму уявленні зарплата, наприклад, лікаря після інтернатури, який тільки приходить, повинна починатися десь з 20 000 гривень. Краще з 25 000 гривень", – сказав міністр.

Також він прокоментував обіцянки уряду про підвищення зарплати медикам з вересня.

"Ми говорили: лікарі – це 70% відповідної тарифної сітки, яка зараз була встановлена по найвищому розряду. Нам треба було якісь орієнтири, за що ми беремо. В абсолютних цифрах це 3 560 гривень. Для середнього медичного персоналу, медичні сестри, буде 50% від мінімальної зарплати. І відповідно молодший медичний персонал – 25% від мінімальної зарплати. Ось такі доплати встановлюються з 1 вересня і до кінця року", – розповів Степанов.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.