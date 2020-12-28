Степанов: лікарів в Україні можна утримати лише підвищенням зарплат, але грошей немає
Запобігти виїзду українських лікарів на роботу за кордон може тільки підвищення зарплат. Однак у держбюджеті-2021 щомісячні виплати медичним працівникам закладені на рівні всього 9 тисяч гривень.
Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Журналістка зазначила, що з країни виїжджають зокрема й представники "дефіцитних" спеціальностей – анестезіологи та реаніматологи. Вона запитала у голови МОЗ, чи бачить він можливість "утримати" медиків.
"Зарплату підвищувати. Ви знаєте якийсь інший спосіб?" – відповів Степанов.
"Якщо вас запросять на роботу, де платять у 10 разів більше, нададуть більш комфортні умови, техніку, – це буде серйозний аргумент, щоб змінити роботу? А тепер уявіть українського анестезіолога, у якого зарплата 10 тисяч гривень. Ми ніяк не можемо його тут утримати, хіба що підвищивши зарплату та створивши більш комфортні умови роботи", – продовжив міністр.
За його словами, МОЗ просив 296 млрд гривень з державного бюджету-2021 на фінансування сфери. Однак, медицина зможе отримати тільки 123 млрд.
Виходячи із затвердженого держбюджету, зарплата лікаря в 2021 році буде на рівні 9 тисяч гривень на місяць, додав Степанов.
"Тобто те, що лікар отримує зараз, то ж він буде отримувати і в наступному році. На більше сьогодні грошей немає", – сказав він.
Як розповів міністр, він домагався того, щоб бюджет переглянули. Зокрема, вдалося збільшити тарифи "на інфаркти, інсульти, на екстрену медичну допомогу", сказав Степанов.
"Досягли – і це була ініціатива президента – надбавок, які виплачуються з вересня", – зазначив він.
Водночас глава Міністерства охорони здоров'я сказав, що лікар "не може отримувати зарплату на рівні допомоги через безробіття".
Нагадаємо, Степанов наполягав, щоб лікар в Україні отримував 23 тисяч гривень, медична сестра – 17 тисяч, а молодший медичний персонал – 12 тисяч гривень.
За час пандемії коронавірусу в Україні вже звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Через те, що Кабмін не знайшов гроші на зарплати медикам, Україна ризикує залишитися без лікарів і медсестер.
Так, Польща почала переманювати українських фахівців. Лікарям там пропонують зарплати в 20-30 разів вищі, допомагають оплатити оренду та дають повне медичне страхування.
Максим Степанов вважає, що українські медики можуть просто втекти до Польщі, де їм пропонують гідну оплату праці.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, то уряд не може "забрати пенсії у пенсіонерів і віддати все медикам".
Спікер парламенту Дмитро Разумков визнав, що в Україні немає грошей, щоб українські лікарі отримували зарплати, як у Польщі.