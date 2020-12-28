Степанов: лікарів в Україні можна утримати лише підвищенням зарплат, але грошей немає

Запобігти виїзду українських лікарів на роботу за кордон може тільки підвищення зарплат. Однак у держбюджеті-2021 щомісячні виплати медичним працівникам закладені на рівні всього 9 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Журналістка зазначила, що з країни виїжджають зокрема й представники "дефіцитних" спеціальностей – анестезіологи та реаніматологи. Вона запитала у голови МОЗ, чи бачить він можливість "утримати" медиків.

"Зарплату підвищувати. Ви знаєте якийсь інший спосіб?" – відповів Степанов.

"Якщо вас запросять на роботу, де платять у 10 разів більше, нададуть більш комфортні умови, техніку, – це буде серйозний аргумент, щоб змінити роботу? А тепер уявіть українського анестезіолога, у якого зарплата 10 тисяч гривень. Ми ніяк не можемо його тут утримати, хіба що підвищивши зарплату та створивши більш комфортні умови роботи", – продовжив міністр.

За його словами, МОЗ просив 296 млрд гривень з державного бюджету-2021 на фінансування сфери. Однак, медицина зможе отримати тільки 123 млрд.

Виходячи із затвердженого держбюджету, зарплата лікаря в 2021 році буде на рівні 9 тисяч гривень на місяць, додав Степанов.

"Тобто те, що лікар отримує зараз, то ж він буде отримувати і в наступному році. На більше сьогодні грошей немає", – сказав він.

Як розповів міністр, він домагався того, щоб бюджет переглянули. Зокрема, вдалося збільшити тарифи "на інфаркти, інсульти, на екстрену медичну допомогу", сказав Степанов.

"Досягли – і це була ініціатива президента – надбавок, які виплачуються з вересня", – зазначив він.

Водночас глава Міністерства охорони здоров'я сказав, що лікар "не може отримувати зарплату на рівні допомоги через безробіття".

Нагадаємо, Степанов наполягав, щоб лікар в Україні отримував 23 тисяч гривень, медична сестра – 17 тисяч, а молодший медичний персонал – 12 тисяч гривень.

За час пандемії коронавірусу в Україні вже звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників.

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