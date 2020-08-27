Статок засновника Amazon Безоса встановив новий історичний рекорд

Статок засновника компанії Amazon Джеффа Безоса досягнув нового рекорду, ненадовго перевищивши позначку в $200 млрд.

Це сталося в ході торгів увечері 25 серпня, йдеться в публікації Forbes.

Статок Джеффа Безоса Forbes

"Безос став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $200 млрд. Але затриматися в цьому статусі йому не вдалося: до закриття торгів 25 серпня статки бізнесмена оцінювалося в $199,7 млрд", – зазначило видання.

Засновник Amazon володіє 11,1% акцій компанії. З початку пандемії папери подорожчали більше ніж на 55%. Статок Безоса за 12 місяців зріс майже на $86 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск після останнього оновлення рейтингу Bloomberg піднявся на сьому сходинку в списку найбагатших людей світу, додавши до свого статку $6 млрд (його багатство оцінили в $70,5 млрд).

12 серпня американському мільярдерові Джорджу Соросу 12 серпня 2020 року виповнилося 90 років. У рейтингу Forbes зі статком у $8,2 млрд він займав 162 місце.

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