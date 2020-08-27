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Статок засновника Amazon Безоса встановив новий історичний рекорд

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Особисті фінанси
1,3 т.
Статок Безоса встановив новий історичний рекорд

Статок Безоса встановив новий історичний рекорд.

Статок засновника компанії Amazon Джеффа Безоса досягнув нового рекорду, ненадовго перевищивши позначку в $200 млрд.

Це сталося в ході торгів увечері 25 серпня, йдеться в публікації Forbes.

Статок Джеффа Безоса

Статок Джеффа Безоса Forbes

"Безос став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $200 млрд. Але затриматися в цьому статусі йому не вдалося: до закриття торгів 25 серпня статки бізнесмена оцінювалося в $199,7 млрд", – зазначило видання.

Засновник Amazon володіє 11,1% акцій компанії. З початку пандемії папери подорожчали більше ніж на 55%. Статок Безоса за 12 місяців зріс майже на $86 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск після останнього оновлення рейтингу Bloomberg піднявся на сьому сходинку в списку найбагатших людей світу, додавши до свого статку $6 млрд (його багатство оцінили в $70,5 млрд).

12 серпня американському мільярдерові Джорджу Соросу 12 серпня 2020 року виповнилося 90 років. У рейтингу Forbes зі статком у $8,2 млрд він займав 162 місце.

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СШАмільярдериAmazonДжефф Безос
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  2. Економіка
  3. Особисті фінанси