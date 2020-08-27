Статок Маска з початку року виріс учетверо: завдяки чому розбагатів

Статок глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищив $100 млрд. Завдяки цьому він піднявся на четверту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg.

Про це свідчать дані на сайті Bloomberg Billionaires Index у четвер, 27 серпня. Остання зміна капіталів, завдяки якій Маск піднявся в рейтингу до $101 млрд, становила $5,46 млрд.

Статок Ілона Маска перевищив $100 млрд bloomberg.com

Forbes капітал бізнесмена оцінив нижче – в $95,5 млрд.

Статок Маска в рейтингу Forbes forbes.com

Чому Маск так розбагатів

Згідно з оцінками Bloomberg, статок підприємця на початку року становив $27,6 млрд, а за неповні 9 місяців він збільшилася на $73,6 млрд.

Як виріс статок Маска з початку року bloomberg.com

Причина такого стрімкого злету – подорожчання акцій компанії Tesla. У січні вони коштували $430,26 за штуку. Після цього різко подорожчали і на момент закриття біржі NASDAQ 26 серпня їхня вартість становила $2153,17. Капіталізація Tesla (вартість усіх акцій компанії) перевищує $401 млрд.

Скільки зараз коштують акції Tesla NASDAQ

Як повідомляв OBOZREVATEL, статок засновника компанії Amazon Джеффа Безоса досяг нового рекорду, перевищивши позначку в $200 млрд.

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