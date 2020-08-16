Стало відомо, українців яких спеціальностей звуть на роботу в Європі

Експерти з працевлаштування прогнозують, що ринок праці в Україні та світі активізується вже до осені.

Водночас список найбільш запитуваних вакансій у різних країнах істотно відрізняється, йдеться в публікації "Сегодня".

Впливає на це багато чинників, починаючи від економічних і політичних і закінчуючи географічними. А втім, цікаво зіставити, які фахівці потрібні в Україні, а які – в сусідніх країнах.

Так, за даними сайту пошуку роботи Jooble, в топі затребуваних професій в Україні виявилися касири, водії (як водії таксі, так і далекобійники), бухгалтери, промоутери та охоронці.

Аналітики рекрутингового порталу grc.ua розповідають, що, як і раніше, найбільшу кількість вакансій українські роботодавці розміщували в профсферах ІТ, телекому, продажу, маркетингу, адмінперсоналу, виробництва та ін.

"Аналіз вакансій, які розміщували зарубіжні європейські роботодавці протягом 2020 року і передбачали працевлаштування іноземців (українців зокрема), показує, що хоча кожна країна має свої особливості, є і загальні тенденції. Так, наприклад, до ТОП-5 вакансій у всіх аналізованих країнах увійшли такі профсфери, як ІТ, телеком та транспорт. У більшості країн також фігурують виробництво і будівництво. Досить активний попит на робочий персонал", – відзначили аналітики.

Які вакансії популярні за кордоном

У Польщі роботодавці шукають електриків, сантехніків, опалубників, мулярів і різноробочих на виробництво. Також там мають попит водії, представники сфери ІТ, бухгалтери та будівельники.

У Німеччині шукають лікарів-інтернів, торгових представників, медсестер/медбратів, прибиральників та комірників. До речі, саме працівники медичної сфери в Німеччині одні з найбільш затребуваних.

В Італії список затребуваних фахівців відрізняється. Там шукають кухарів на дому, операторів кол-центрів, консультантів з онлайн-продажу, журналістів і торгових агентів.

У Чехії потрібні оператори на виробництва, водії автомобілів (машини на складах для перевезення різних речей, матеріалів і т. д.), електрики, торгові представники і слюсарі.

В Угорщині також потрібні електрики, охоронці, кухарі, менеджери з продажу і оператори в кол-центри.

"Як бачимо, незважаючи на відмінності, що в Україні, що в Європі потрібні представники робочих спеціальностей", – підсумували автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іноземні роботодавці стали активніше запрошувати українців на роботу.

Українці можуть виїхати на роботу в Польщу без трудової візи – тільки за наявності біометричного паспорта, навіть незважаючи на карантин. Однак такі правила не поширюються для в'їзду в інші країни ЄС.