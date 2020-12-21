Стало відомо, скільки українців ухиляються від сплати податків

У 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків.

Як заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера глава Державної податкової служби України Олексій Любченко, 4,1 млн за 10 останніх років взагалі не платили податки.

"Вони невидимі на податковій карті України. Жодної дії в плані сплати податків, жодної офіційної дії", – сказав він.

Любченко додав, що офіційну заробітну плату в 2020 році отримували всього 10,9 млн громадян.

За його словами, це чітко демонструє те, що "у нас на одного працюючого – двоє з ложкою".

Скрин відео

Скрин відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про масштабне ухилення від сплати податків з боку підприємців, через що немає можливості платити нормальні зарплати лікарям і вчителям.