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16 травня • оновлено в 03:24
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Стало відомо, хто першим на планеті може стати доларовим трильйонером

13.9т
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Найпершим у світі доларовим трильйонером (тим, чий статок становить тисячу мільярдів доларів або більше) може стати власник компанії Amazon Джефф Безос.

За підрахунками аналітиків, це може статися в 2026 році, коли йому буде 62 роки, йдеться в публікації Comparisun. Там зазначають, що, незважаючи на втрату $38 млрд, які Безос віддав у ході розлучення з дружиною, він залишається найбагатшою людиною на планеті.

"Його статок зростала в середньому на 34% щороку протягом останніх 5 років. Потенційно він може стати доларовим трильйонером вже у 2026 році, коли йому виповниться 62 роки", – сказано в прогнозі.

Як виглядає $1 трильйон

Як виглядає $1 трильйон

Reddit

Його найближчий конкурент у клубі найбагатших – засновник Facebook Марк Цукерберг – дорости до такого статку зможе у 2036 році. Правда, він серед всіх буде наймолодшим – Цукербергу буде всього 51 рік.

Ресурс відзначає, що серед 25 найбагатших людей світу шанси досягти такого статусу протягом життя є тільки у 11 осіб.

Хто і коли зможе стати трильйонером

Хто і коли зможе стати трильйонером

Comparisun

Як повідомляв OBOZREVATEL, стан десяти найбагатших людей світу скоротилося на $ 38 млрд після обвалу фондових ринків через ситуацію з нафтою. Обвалення цін на сировину, в понеділок, 9 березня, виявилося найсильнішим з 1991 року.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
список Forbes
Особа
Джефф Безос
Місце
США
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Економіка Особисті фінанси

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