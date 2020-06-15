Стали відомі найбідніші депутати "Слуги народу"

Серед 247 народних депутатів фракції "Слуга народу" п'ятеро у деклараціях вказали, що мають менш як 100 тис. гривень. І це при тому, що 153 обранця є гривневими мільйонерами.

Про це повідомив Комітет виборців України у Facebook у понеділок, 15 червня. Загалом члени фракції задекларували 1,1 млрд. грн. При чому, 90% коштів – готівка.

Хто у фракції найбідніший

Сергій Колебошин – 75 тис. грн.;

Єлизавета Богуцька – 66 тис. грн;

Орест Саламаха – 62 тис. грн;

Юлія Овчинникова – 55 тис. грн;

Анатолій Драбовський – 16 тис. грн

Слуги-мільйонери

Також у організації уточнили список найбагатших "слуг". З десятої позиції вибув депутат Дмитро Соломчук (17 млн грн). Натомість третю позицію посів голова комітету енергетики та ЖКХ Андрій Герус – у нього 38 млн грн.

Олег Воронько – 123 млн. грн.;

Олександр Сова – 79 млн. грн.;

Андрій Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Олександр Трухін – 21 млн. грн.;

Давид Арахамія – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Скільки готівки у депутатів "Слуги народу" Facebook / Комітет виборців України

Скільки готівки у депутатів "Слуги народу" Facebook / Комітет виборців України

Як рахували гроші

В організації зазначили, що рахували "чисту" готівку – без врахування коштів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, їх спільних коштів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках переводили у гривневий еквівалент.

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