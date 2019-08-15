Стали багатшими: що зараз можуть купити пенсіонери в Україні

В Україні в 2019 році зросла купівельна спроможність пенсіонерів. Згідно з розрахунками, в липні 2019 го року вони могли купити більше продуктів, ніж в січні.

Це видно на прикладі хлібної кошики, каже директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

"Ми взяли середній показник пенсії за віком станом на 1 січня 2019 – 2648 грн, а також на 1 липня 2019 – 3009 грн. Також в розрахунках були взяти ціни на початок січня і липня 2019, згідно з даними нашого власного моніторингу", – написав Дорошенко в Facebook.

За даними асоціації, в січні 2019 року середній пенсіонер міг купити 148 кг пшеничного хліба з борошна першого сорту. А в липні – 158 кг.

"Тобто матеріальне становище, переведено в хліб, покращилось на 7%, що дорівнює 10 кг хліба додатково", – пояснює Дорошенко.

Житнього хліба на середню пенсію за віком на початку року можна було купити 134 кг, а через шість місяців – 145 кг. Підвищення склало 8%, або 11 кг.

Згідно з розрахунками, пенсії в січні 2019 вистачало б на 105 кг пшеничного хліба з борошна вищого сорту, а в липні – вже на 113 кг. Це на 8%, або на 8 кг більше.

Якби середній пенсіонер вирішив витратити всю пенсію на покупку напівкілограмових батонів, то в січні її б вистачило на 201 штуку. А та липні – на 220 штук. Виходить, що зростання склало 9%, або на 19 батонів.

"Хоча життя на середню пенсію за віком важке, але за підсумками 2019 року купівельна спроможність пенсіонерів збільшилась. Це насамперед пов’язано зі зростанням середнього розміру пенсії за перший квартал 2019 року на 13,6%. При цьому вартість хлібного кошика зросла за півроку на 9%", – зазначив Дорошенко.

За середню пенсію можна купити більше продуктів МедікФорум

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