США вдарили санкціями по Кадирову і його соратниках за вбивство Нємцова

США ввели персональні санкції проти глави Чеченської Республіки (РФ) Рамзана Кадирова, а також шести організацій і п'яти фізосіб, пов'язаних із ним.

Про такі заходи Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило на своєму порталі 10 грудня, у Міжнародний день прав людини. Главу Чечні внесли в так званий Список Магнітського.

Американська влада звинуватила Кадирова в причетності до вбивства Бориса Нємцова та порушенні прав людини.

Компанії, яких зачепили санкції:

футбольний клуб, а також однойменний бійцівський клуб "Ахмат";

компанія "Абсолютный Чемпионат Ахмат";

фонд імені Ахмата Кадирова;

ТОВ "Чеченские минеральные воды";

ТОВ "Мегастройинвест".

Фізособи, названі США "членами мережі Кадирова", які потрапили під удар санкцій:

Вахіт Усмаєв – заступник прем'єр-міністра Чечні, "діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені Кадирова";

Тимур Дугазаєв і Зіяд Сабсабі – представники Кадирова;

Данило Мартинов – радник глави Чечні з особистої безпеки;

Сатиш Семар – тренер Кадирова, який "спонсорував або надавав матеріальну або технологічну підтримку, товари і послуги на підтримку" глави республіки.

Відповідно, усю власність Кадирова й пов'язаних із ним осіб у США (або на території, де діють американські закони) буде заблоковано й вилучено. Також заблокують власність, яка прямо або побічно належить цим особам на 50 або більше відсотків.

Крім того, громадянам і компаніям США заборонили взаємодіяти з особами із санкційного списку (від ділових операцій до надання фінансової допомоги).

"Закон Магнітського" ухвалено у США 2012 року як реакцію на смерть російського аудитора консалтингової компанії Firestone Duncan Сергія Магнітського. Він опублікував розслідування про схеми розкрадання коштів із бюджету РФ.

Згодом під санкції за цим законом стали потрапляти особи, яких звинувачують у порушенні прав людини та принципу верховенства права.

Додамо: у 2019 році США вже вводили санкції проти Кадирова. Тоді під удар потрапив і президент Росії Володимир Путін.

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