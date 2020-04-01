Не через коронавірус: радник Зеленського назвав причину економічної кризи

Радник президента України економіст Олег Устенко вважає, що криза у світовій економіці була неминучою – незалежно, чи почалася б вона з пандемії коронавірусу чи без неї.
За його словами, економіка почала падати задовго до того, як почалася пандемія. Про це він сказав в інтерв'ю "Стране".
Світова криза
Устенко вважає, що для цього було три передумови.
Всі економічні кризи циклічні і відбуваються раз на 8-10 років. Від моменту кризи 2008 року минуло 12 років. За теорією циклічності, зараз мало щось статися.
"Коронавірус – це просто тригер. Якби не коронавірус, було б щось інше. А такі сировинні країни, як Україна, завжди страждають першими. Наша задача була до нього підготуватися. Але коронавірус урізав час підготовки", – пояснив радник президента.
Провідні світові інститути давно передбачали уповільнення темпів світового економічного розвитку. Вони вивчали настрій бізнесу у великих економіках, а він останнім часом висловлював негативні очікування.
"Всі чекали чогось поганого, інвестували менше і обережніше. І це сталося. А такі малі відкриті економіки, як наша, приймають на себе основний удар, оскільки половина ВВП України залежить від експорту. А падіння експорту призведе до зниження ВВП як мінімум на 5%", – сказав Устенко.
Третя передумова – геополітика. За останні кілька років було багато точок напруги: Сирія, Близький Схід, Афганістан, торгова війна США і Китаю. Також президент США Дональд Трамп робив різкі заяви в бік СОТ про те, що організація протягом багатьох років несправедливо обходилася із США.
"Це суперечить принципам вільної торгівлі, які десятиліттями проповідували самі США. Трамп ще й розкритикував угоду про вільну торгівлю між Канадою, США і Мексикою, яким США завжди пишалися. Загалом, поки у нас обговорювали, скільки депутатів і за чий рахунок полетіли на форум в Давос, треба було уважно стежити за думками Трампа. Вони повинні були викликати куди більший інтерес", – підсумував Устенко.
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