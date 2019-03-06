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Спасибі Путіну: кримчани скаржаться на злиденне життя на півострові

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У Євпаторії місцеві жителі заробляють 11 тис. рублів (4,4 тис. грн), а рівень життя після анексії Криму значно знизився.

Про це з посиланням на місцеву жительку повідомила блогер RoksolanaToday&Крим. Вона розмістила скріншот з однієї зі спільнот Євпаторії в соціальних мережах, в якому кримчанка в іронічній формі скаржиться на рівень життя на півострові. "У Криму настільки добре жити, що ми не платимо тут тільки хіба що за повітря (і то тимчасово), звинувачувати Росію? Та ні, дякую, що хоч рідні і близькі цілі і живу, а так веселого дійсно мало", — пише жінка.

"Зарплати взагалі царські, людці працюють за 11 тис. (4,4 тис. грн), витрачаючи на комунальні послуги половину заробленого, а їм ще їсти, як не дивно, хочеться", — скаржиться кримчанка.

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Нагадаємо, у Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" окупованого Криму звернулася до Росії з проханням збільшити фінансування за федеральною програмою розвитку регіонів до 2022 року приблизно на 200 млрд рублів (82,6 млрд гривень).

Заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров заявив, що виділення додаткових коштів буде оцінене, виходячи з фінансових можливостей, доцільності та необхідності на даному етапі.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Semenov Igor
Semenov Igor
Живу в Подмосковаье, пенсия всего 9500 в месяц. Хотелось бы побольше, хоть на Украину беги - там говорят пенсии скоро будут солидные...
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Что то никто из Крыма на Окраину даже и не думает сваливать))
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Andreevski Andrey, Кто мог уже свалил. У меня много друзей-знакомых крымчан уехало. Бизнеса в Крыму НЕТ!
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