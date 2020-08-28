Соціальні пенсії в Україні вже давно не призначають: радник міністра розвінчав міф

В Україні вже кілька днів у ЗМІ поширюють інформацію про майбутнє скасування соціальних пенсій, яке нібито озвучив радник міністра соцполітики Микола Шамбір. Насправді ж соціальні пенсії не призначаються ще з 2005-го. Замість цього є матеріальна допомога.

Це в коментарі OBOZREVATEL підтвердив і сам Микола Шамбір. "Мною такі слова були сказані. Зараз поняття "соціальної пенсії" зживає себе. Не можна сказати, що її немає, але з 2005-го вона не призначається. А ті, кому її вже призначили, доживають свого часу", – розповів радник міністра.

Правила прості: якщо є 15 років стажу, можна розраховувати на пенсію. А якщо немає стажу, роботи і взагалі будь-якого доходу, то можна розраховувати на соціальну виплату після 65 років. Її розмір рахується як різниця між доходом людини і прожитковим мінімумом.

Щороку, до 2027-го, вимоги щодо стажу будуть рости. Дізнатися, як саме, можна ознайомившись із інфографікою нижче. Для прикладу розгляньмо, як українці виходитимуть на пенсію з 2027-го:

у 65 років – якщо є від 15 до 25 років стажу;

у 63 роки – якщо від 25 до 35 років стажу;

у 60 років – якщо є від 35 років стажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram