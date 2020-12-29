Сомельє назвав мінімальну ціну якісного шампанського

Якісне ігристе вино не може коштувати в Україні менш ніж 100 гривень за пляшку.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів сомельє Дмитро Сидоренко. Під час вибору святкового напою на маркування можна не зважати, додав він.

Говорячи про правила вибору якісного продукту, експерт наголосив, що найважливішим показником є виробник. "Треба мати довіру до виробника. В Україні є декілька виробників, які добре зарекомендували себе", – зауважив він.

За словами сомельє, мінімальна ціна ігристого вина прийнятної якості – близько 100 гривень, "столового трохи менше". Але будь-які вина, дешевші за 100 гривень, він не рекомендував купляти.

Сидоренко також пояснив, що таке дитяче шампанське. За його словами, у більшості випадків йдеться про газований напій, в основі якого – сік. Він порадив звертати увагу на виробника та на склад продукту. Якщо виробник відомий, а в складі, окрім соку, немає численних штучних компонентів, дитяче шампанське є цілком прийнятним напоєм.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти озвучили поради щодо того, як обрати якісну горілку, сир, ковбасу, червону ікру і торти, а також назвали популярні способи фальсифікації цих продуктів.