Депутати "Слуги народу" задекларували понад 1 млрд гривень готівки

Депутати від фракції "Слуга народу" задекларували понад 1 млрд. грн. готівки.

Водночас на банківських рахунках депутати мають в десять разів менше коштів – 94 млн. грн. Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців Україні у Facebook.

Гроші "слуг народу"

"22 народні депутати "Слуги Народу" задекларували готівкою понад 10 млн. грн., 96 депутатів мають готівкою від 2 до 9 млн. грн., 28 депутатів тримають готівкою понад 1 млн. грн", – йдеться у повідомленні.

10 "слуг", у яких найбільше готівки

Олег Воронько (ОВО №103) – 123 млн. грн. готівкових коштів; Олександр Сова (№70 у виборчому списку) – 79 млн. грн.; Роман Мулик (№73 у виборчому списку) – 24 млн. грн.; Олександр Трухін (ОВО №40) – 21 млн. грн.; Руслан Горбенко (№109 у виборчому списку) – 21 млн. грн.; Остап Шипайло (№120 у виборчому списку) – 21 млн. грн.; Давид Арахамія (голова фракції "Слуга Народу") – 20 млн. грн.; Гео Лерос (№23 у виборчому списку) – 20 млн. грн.; Артем Культенко (№19 у виборчому списку) – 19 млн. грн.; Дмитро Соломчук (№33 у виборчому списку) – 17 млн. грн.

Також понад 10 млн. грн. готівкою задекларували Ігор Марчук, Олександр Скічко, Сергій Іонушас, Артем Нагаєвський, Іван Юнаков, Ольга Савченко, Олександр Дубінський, Олена Шуляк, Олександр Ткаченко (призначений міністром культури та інформаційної політики), Костянтин Касай, Павло Павліш, Негулевський Ігор.

"Задекларований мільярд готівки може мати два логічних пояснення. Певне, повна недовіра депутатів монобільшості до української банківської системи. Друге, можлива схема легалізації чорних коштів. Так, народні депутати можуть декларувати значно більші суми для того, щоб мати пояснення майбутнім тіньовим надходженням", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Як рахували гроші

В організації зазначили, що рахували "чисту" готівку – без врахування коштів, які перебувають у власності дружин та чоловіків депутатів, їх спільних коштів, а також без врахування позичених коштів. Кошти, наявні у валюті, при обрахунках переводили у гривневий еквівалент.

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