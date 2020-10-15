"Слуги народу" приготували новий прожитковий мінімум для українців: що пропонують

"Слуги народу" підготували кілька законопроєктів, які кардинально змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наприклад, у документі №3515 (автор Галина Третьякова) пропонують прив'язати прожитковий до середньої зарплати.

Зараз середня зарплата в Україні становить близько 11 тис. грн. Одразу після ухвалення документа прожитковий мінімум має бути не менш ніж 40% середньої зарплати, а потім щорічно рости на 1 відсотковий пункт, поки не досягне 50% зарплати. Тобто вже зараз прожитковий повинен бути близько 4,4 тис. грн.

Підвищення прожиткового мінімуму (ПМ) до істотного зниження рівня бідності не призведе, впевнена вчена Людмила Черенько. Вона вважає, що такий крок лобіюють, щоб без згоди Мінфіну підвищити мінімальну пенсію (вона прив'язана до рівня ПМ).

А ось справді відчутний результат, вважає Черенько, може дати кардинальне підвищення мінімальної зарплати. Це приведе не тільки до зростання зайнятості, а й дасть змогу вивести частину зарплат із тіні, виростуть надходження до бюджетів різних рівнів.

Кабінет міністрів, усупереч рекомендаціям Ради, не заклав у законопроєкті про бюджет країни значного підвищення прожиткового мінімуму. Ймовірно, рішення "слуг" й обіцянку президента відтермінують ще на один рік. Чи будуть члени комітету з питань соцполітики, а це 9 осіб, голосувати за такий бюджет, покаже час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.

Україна входить у п'ятнадцятку країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення відбуватиметься через працездатних. За п'ять років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами й тими, хто працює, зросте майже вдвічі. Якщо ситуацію ніяк не змінити, з часом грошей на пенсію може просто не вистачити.