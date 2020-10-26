"Слуга" висунула 28-річного кандидата в Київраду, який виграв тендери на 920 млн

Партія "Слуга народу" висунула в депутати Київради 28-річного Олександра Степенка. Кандидат офіційно володіє компанією "Скайбуд груп", яка виграла у столиці тендери на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Я йду в "Київрада", тому що все життя прожив у Солом'янському районі. Я знаю проблеми як власного будинку, так і двору", – звертається зі сторінок агіток молодий політик.

У своїй офіційній біографії політик скромно вказав у рядку зайнятість: "фізична особа – підприємець". Насправді ж Олександр надуспішний підприємець. Йому належить 100% "Скайбуд груп". Ця компанія виграла державних тендерів на 926,8 млн грн! Він щонайменше доларовий мультимільйонер.

Крім того, Степенко, ймовірно, непогано знає не тільки Солом'янський, а й Святошинський район. Там його компанія за 230 млн (!) займалася реконструкцією будинку на вул. Кольцова, 24-а. Розкрив секрет неймовірного успіху 28-річного підприємця нардеп Гео Лерос. Він злив записи з комп'ютера Дениса Комарницького, якого в ЗМІ називають "смотрящим" за будівельною сферою столиці. Із цих документів випливає, що Степенко – всього лише пішак, ім'я якого "світять" у документах, щоб приховати реальних бенефіціарів.

Є в списку і кандидатури, про які практично нічого не відомо. Наприклад, 25-річна Лоліта Венгелевська. Ще зовсім недавно дівчина розміщувала на своїй сторінці особисті фотографії, ділилася критеріями, за якими оцінює потенційних залицяльників, тепер же – офіційно є кандидатом у депутати від партії президента.

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