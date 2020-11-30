"Слуга" Третьякова – про допомогу ФОПам: хочу подивитися на тих, хто заплатив податків на 8 тисяч. Відео

Очільниця парламентського комітету з питань соціального захисту, народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова засумнівалася, що фізичні особи-підприємці заплатили хоча б 8 тисяч гривень податків на рік.

З такою заявою вона виступила на засіданні комітету 30 листопада, на якому розглядався законопроєкт президента Володимира Зеленського про допомогу ФОПам під час карантину, передає "Громадське" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дискусія велася на тему того, чи варто прибирати норму, за якою допомогу не отримають ті, хто не повністю оплатив Єдиний соціальний внесок. Третьякова запропонувала зберегти її.

"Це справедливо – якщо ти платиш податки, ти отримуєш допомогу, якщо ти не платиш, то перепрошую. Самозайняті особи в Німеччині, вони, наприклад, заплатили 9 тисяч євро податків на рік – отримали 5 або 6. Навіть не 100-відсотково сплачений розмір податків вони отримують. Я хочу подивитися на ФОПа, який заплатив податків на рік 8 тисяч гривень. Хочу подивитися, чесно", – сказала вона.

Водночас видання зазначає, що якщо йдеться про ЄСВ, то його розмір цього року вже перевищив 1 000 гривень на місяць. Це означає, що за 9 місяців вони сплатили 6,3 тисячі гривень (з урахуванням того, що навесні під час карантину їх було звільнено від сплати внеску).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає підтримку для підприємців під час карантинних обмежень у розмірі 8 тисяч гривень.