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11 грудня • оновлено в 18:29
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Нардеп від "Слуги народу" задекларував квартиру в "ЛНР": документ

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Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних подав зміни до декларації за 2018 рік, додавши, зокрема, дані про квартиру дружини в окупованому Антрациті Луганської області.

Відповідні зміни нардеп вказав 10 грудня поточного року у виправленій електронній декларації. У документі він також записав квартиру в Житомирі.

Житлоплоща в Луганській області (53,5 квадратних метра) була придбана в 2007 році, квартира депутата в Житомирі – в 2006-му (55,83 квадратних метра).

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Сергій Кузьміних

Сергій Кузьміних

censor.net.ua

Нардеп від "Слуги народу" задекларував квартиру в "ЛНР": документ

Скріншот декларації

Нардеп від "Слуги народу" задекларував квартиру в "ЛНР": документ

Скріншот декларації

Нардеп від "Слуги народу" задекларував квартиру в "ЛНР": документ

Скріншот декларації

Як писав OBOZREVATEL, Сергій Кузьміних пройшов у Раду за мажоритарним округом №67 на Житомирщині. Він обійшов чинного на той момент нардепа Віктора Развадовського

Депутат від президентської партії "Слуга народу" є братом командира "кіборгів" Олега Кузьміних.

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Читайте всі новини по темі "Декларації про доходи чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Декларації про доходи чиновників
Місце
Україна Житомир
Теги
декларація квартира Партія Слуга народу Лугаська область
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