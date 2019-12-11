Нардеп від "Слуги народу" задекларував квартиру в "ЛНР": документ

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних подав зміни до декларації за 2018 рік, додавши, зокрема, дані про квартиру дружини в окупованому Антрациті Луганської області.

Відповідні зміни нардеп вказав 10 грудня поточного року у виправленій електронній декларації. У документі він також записав квартиру в Житомирі.

Житлоплоща в Луганській області (53,5 квадратних метра) була придбана в 2007 році, квартира депутата в Житомирі – в 2006-му (55,83 квадратних метра).

Сергій Кузьміних censor.net.ua

Скріншот декларації

Скріншот декларації

Скріншот декларації

Як писав OBOZREVATEL, Сергій Кузьміних пройшов у Раду за мажоритарним округом №67 на Житомирщині. Він обійшов чинного на той момент нардепа Віктора Развадовського

Депутат від президентської партії "Слуга народу" є братом командира "кіборгів" Олега Кузьміних.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!