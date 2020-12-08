"Слуга" Герман "забув" задекларувати британську фірму на мільйони фунтів – ЗМІ

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Денис Герман не вказав у своїй декларації дані про те, що він був бенефіціарним власником британської компанії.

Йдеться про декларацію за 2018 рік, яку політик подав, будучи кандидатом за округом №35 (Дніпропетровська область) до Верховної Ради. Про це повідомив "Центр протидії корупції".

Журналісти, посилаючись на Державний реєстр юридичних осіб, заявили, що Герман був бенефіціарним власником ТОВ "Альфа Косметікс" із 2017 року (розташована в місті Харків).

Будучи ще кандидатом у депутати, "слуга" задекларував корпоративні права своєї дружини Оксани Герман (9% фірми). 91% належав британській компанії Chaser Commerce LLP.

У червні 2019-го діяльність останньої було припинено, а право власності української "Альфа Косметікс", яка вже мала іншу назву, перейшло до дружини Германа. Нова назва фірми – "Герман Консалтинг".

Передвиборчий ролик Дениса Германа Скриншот

"Британська компанія мала значні обіги, а перед ліквідацією витрати завищили так, щоб залишити мінімальний нерозподілений прибуток... Водночас українське дочірнє підприємство не було таким успішним, вказуючи від 10 до 70 тис. грн доходу на рік", – сказано в розслідуванні.

Chaser Commerce LLP до 31 січня 2019 року вказала доходи в 1,4 мільйонів фунтів стерлінгів (52,47 млн гривень), у січні 2018-го – 1,6 мільйона (59,96 млн гривень), а до 31 січня 2017 року – 2,4 мільйона (89,95 млн гривень).

Компаніями-засновниками Chaser Commerce з моменту створення в 2014 році й до закриття були фірми, зареєстровані в офшорній зоні Krontex Services Ltd та Nostrex Services Ltd.

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Нагадаємо:

Денис Герман був у списку народних депутатів України, яким виплачували компенсацію за оренду житла. За липень 2020-го "слуга" отримав 59 150 гривень.

Герман також декларував, що за проходження короткого курсу "Слуги народу" в елітному готелі Трускавця "Rixos" влітку 2019-го отримав трохи більше як 17 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні повернули покарання за брехню в деклараціях, яке Конституційний суд визнав неконституційним 27 жовтня.

Верховна Рада 4 грудня ухвалила "компромісний" законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування або відмову подавати декларацію. Закон передбачає обмеження волі на термін до двох років.