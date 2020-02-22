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22 лютого • оновлено в 10:42
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"Слуга народу" Аллахвердієа засвітилася в Раді із сумочкою за 39 тис. гривень

1.8т
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Народну депутатку "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву помітили у Верховній Раді із сумочкою від відомого бренду Dolce&Gabbana вартістю 1471 євро (приблизно 39 тис. гривень).

І це при тому, що середня зарплата українських нардепів становить близько 40 тис. гривень на місяць. Про це в Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко. Вона нагадала, що на тренінгу в Трускавці (курс молодого депутата для "слуг" на початку серпня 2019 року) Аллахвердієву помічали в сарафані Versace.

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"До речі, Аллахвердієва не перша, хто зі "Слуги" носить саме цю впізнавану модель сумочки. Така ж в червоному кольорі є у депутатки і в минулому стоматолога Оксани Дмитрієвої та її колеги по фракції Роксолани Підласи", – зазначила Стешенко.

Журналістка нагадала, що Кабмін у 2020 році заклав прожитковий мінімум на 1 особу в місяць з 1 січня 2020 року – 2027 грн. А мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн.

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

Сумочка коштує понад 1400 євро

Сумочка коштує понад 1400 євро

Інші "слуги народу" теж люблять дорогі речі

Інші "слуги народу" теж люблять дорогі речі

Аллахвердієва вже помічали в сарафані Versace

Аллахвердієва вже помічали в сарафані Versace

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Депутатка Верховної Ради від партії "Слуга народу" Ірина Аллахвердієва з'явилася на засіданні в спокусливому вбранні.

  • Народна депутатка України (фракція "Слуга народу") Ірина Аллахвердієва прийшла на засідання Верховної Ради з сумочкою від італійського будинку моди Gucci.

  • Нардепи від "Слуги народу" продовжують демонструвати в Раді модні обновки. Днями в центрі уваги опинилася Олена Шуляк, а сьогодні в об'єктив потрапила Ірина Аллахвердієва.

  • У Трускавці, де проходить навчання кандидатів в нардепи від "Слуга народу", зняли майбутнього депутата в платті відомого бренду.

  • Депутатка він партії "Слуга народу" по округу №171 (Харківська область) Вікторія Кінзбурзька прийшла в Раду з дорогою сумкою від відомого бренду Prada. Хоча до обрання в парламент вона була "простим" чиновником.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Скандали навколо "Слуги народу" Зарплати в Україні Зарплати чиновників
Особа
Ірина Аллахвердиєва
Місце
Україна
Теги
зарплата Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Звон Владимир
Звон Владимир
Это у них такая спецатрибутика типа "а мы вот такие....депутаты, без комплексов.
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Юг Руси
Юг Руси
ДолбоОбос, на вашей мойве, да - депутатКА! А в русском языке, такого слова нет! Вы там определитесь, на мойве вы пишете или на русском!
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Можно подумать, слуги Порошенко по Раде в рванье ходили. Пусть эти не пapятся, а по примеру Ириши Геращенко, внaглyю заявляют, что это китайская подделка за три копейки. И будет всем счастье.
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