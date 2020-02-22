Народну депутатку "Слуги народу" Ірину Аллахвердієву помітили у Верховній Раді із сумочкою від відомого бренду Dolce&Gabbana вартістю 1471 євро (приблизно 39 тис. гривень).

І це при тому, що середня зарплата українських нардепів становить близько 40 тис. гривень на місяць. Про це в Facebook повідомила журналістка Анна Стешенко. Вона нагадала, що на тренінгу в Трускавці (курс молодого депутата для "слуг" на початку серпня 2019 року) Аллахвердієву помічали в сарафані Versace.

"До речі, Аллахвердієва не перша, хто зі "Слуги" носить саме цю впізнавану модель сумочки. Така ж в червоному кольорі є у депутатки і в минулому стоматолога Оксани Дмитрієвої та її колеги по фракції Роксолани Підласи", – зазначила Стешенко.

Журналістка нагадала, що Кабмін у 2020 році заклав прожитковий мінімум на 1 особу в місяць з 1 січня 2020 року – 2027 грн. А мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн.

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

"Слугу" помітили з дорогою сумочкою

Сумочка коштує понад 1400 євро

Інші "слуги народу" теж люблять дорогі речі

Аллахвердієва вже помічали в сарафані Versace

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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