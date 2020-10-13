"Слуга" Гетманцев заявив, що мінімалка повинна бути меншою, а її підвищення варто перенести

Глава парламентського комітету податкової, митної та фінансової політики від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що мінімальна зарплата в 2021 році повинна бути меншою, ніж заклали в бюджет, а підвищення потрібно відкласти на кінець наступного року.

Про це політик розповів в інтерв'ю ТСН. Так, за словами нардепа, підвищувати мінімалку потрібно не до 6,5 тис. грн, а всього до 6 тис. Мовляв, інакше буде тиск на бізнес, якому доведеться більше витрачати на зарплати. А це зі свого боку призведе до тінізації (зарплати будуть платити в конвертах).

"Я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес", – сказав нардеп.

Варто відзначити, що саме Гетманцев є одним із авторів рішення знизити покарання за тінізацію зарплат. Якщо нещодавно бізнесу загрожували величезні штрафи за "конверти", то зараз санкцію фактично нівелювали.

"Не можна заперечувати додаткове навантаження на бізнес, на фонд оплати праці. Дійсно, підвищуючи заробітні плати, ми можемо отримати тінізацію зарплат, коли людей переводитимуть на пів ставки й тому подібне. Так, у цьому є проблема. Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати 6 тис. грн, а не 6,5 тис. грн", – пояснив "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.