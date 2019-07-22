У Росії лусне "кредитна бульбашка": названа дата

У російській економіці дуже скоро трапиться "вибух" через набрані населенням кредити. Він може відбутися уже в 2021 році.

Про це говорить міністр економічного розвитку Максим Орєшкін, повідомляє "Ехо Москви". Заборгованість росіян за кредитами зараз становить приблизно 8 трлн. рублів і вона зростає на 25% у рік.

У середньому кожен росіянин винен банкам декілька десятків тисяч рублів, говорить Орєшкін. Тоді як середня зарплата, згідно з Росстатом, становить приблизно 30-35 тис. рублів. Спроби влізти в нові борги, щоб розрахуватися зі старими, тільки збільшують проблему. В якийсь момент люди не зможуть платити і тоді почнеться обвал, прогнозує міністр економрозвитку РФ.

"Наші оцінки: в 2021-му році проблема у будь-якому випадку вибухне. Тобто, до 22-го ми її вже не дотягнемо. Давайте зараз нею займемося, щоб у 21-му році не бігати, як то кажуть, обпаленими з криками. Щоб уже розуміти, що робити зараз, щоб у 21-му році з цією проблемою не зіткнулися у повний зріст", — сказав Орєшкін, додавши, що безболісно вийти з цієї ситуації Росії точно вже не вийде.

Росіяни винні банкам 8 трлн. рублів Yenicag.Ru

За словами Орешкіна, який послався на дані Центробанку, в четвертому кварталі 2018 року третина кредитів була видана людям, у котрих платежі перевищували 60% сукупного місячного доходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що в 2019 році росіян може чекати інфляційний шок.

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