Скільки заробляють кандидати в мери Києва: мільйони за кордоном, багаті дружини й біткоїни

У Києві на посаду міського голови претендують 20 осіб: серед них відразу кілька телеведучих, колишні нардепи, активісти й політичні старожили. Левова частка кандидатів у бургомістри – офіційні мільйонери. Декларації подали не всі претенденти, однак якщо проаналізувати наявну інформацію, найбагатшим виявився 82-річний Олександр Омельченко, який уже обіймав крісло мера Києва.

Про те, скільки заробили й що задекларували кандидати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто з кандидатів заробив більше за всіх (з урахуванням доходу сім'ї за 2019 рік):

5 9 млн грн – Олександр Омельченко

Політик використовує надійні й низькодохідні способи заробітку – розмістив депозит у державних банках.

5,1 млн грн – Андрій Іллєнко

"Свободівець" Іллєнко разом зі своєю мамою торік продав квартиру. Це і стало основним джерелом доходу.

2,8 млн – Борислав Береза

Політику пощастило з дружиною. Яка, як видно з доходів, цілком успішно займається бізнесом.

2,6 млн грн – Олексій Кучеренко

Основний дохід Кучеренка – заняття бізнесом. Крім того, у нього є зарплата народного депутата України. Відзначимо, ймовірно, підприємницькою діяльністю в 2019-му кандидат займався ще до обрання в Раду.

1 млн грн – Віталій Кличко

Основний дохід Кличка – з Німеччини. Там він зберігає свої заощадження в банку і отримує непогані відсотки.

Колишній міністр ЖКГ-мільйонер: що задекларував Кучеренко

Олексій Кучеренко, якого на посаду київського бургомістра висунула "Батьківщина", офіційний мільйонер. Водночас банкам політик не довіряє. Готівкою він зберігає понад 31 млн грн (у доларах, зрозуміло), а на рахунку в "Приваті" у нього всього 62 тисячі гривень.

Сам політик в одному зі своїх останніх інтерв'ю журналісту Остапу Дроздову зізнався, звідки в нього взялися гроші. Виявляється, ще до того, як зайнятися політикою, відразу після розвалу СРСР, Кучеренко був успішним бізнесменом. Нібито зумів накопичити стільки, що вистачило на десятиліття.

Джерела свого багатства Кучеренко пояснює дуже сумбурно. "На кожному заводі був червоний директор, який намагався врятувати свій завод. І хтось брав кредит, брав у нього товар, віз до Туркменістану, як я зробив. А в Туркменістані кажуть: ми готові у вас купити, але ми вам можемо заплатити тільки манати. І що робити з манат? Кажуть: ну купіть у нас за них мазут. Ну купив мазут, відвантажили в Каспійському, форт Шевченко, потім баржами доставили до Києва... ні, до Дніпра, в Україні. Почали його розганяти. Мазут конфіскували, бо зима була, Звягільський декрет випустив. Потім вони кажуть: беріть газ. Їм кажуть: навіщо нам вам газ, там по дорозі потрібно Узбекистан, Казахстан пройти, від газу відбивалися", – розповідає Кучеренко.

Журналіста Дроздова розповідь Кучеренка про його заробітки розсмішив, він навіть був змушений вийти з кадру. Кучеренко ще в 2008-му обзавівся величезним будинком (337,9 квадратних метрів) в елітному Козині під Києвом. І якщо вірити декларації, купив він особняк усього за 970 тис. грн. Зараз будинок такої площі в Козині можна купити за ціною від 5 до 10,2 млн грн. Там же у нього є ділянка площею 1530 і 1200 квадратів.

Крім того, у політика є елітні годинник Franck Muller і Petek Philippe. У гаражах у Кучеренка дві Toyota, Mersedes, Nassan Leaf і Daewoo Lanos. У парламенті кандидат у 2019-му заробив усього 174 тисячі (працював чотири місяці), бізнес приніс йому більше ніж два мільйони гривень і ще 390 тис. він отримав від підприємства "Гарант Буд" (вони з якоїсь причини позичили в політика гроші).

Віталій Кличко: позичив братові мільйони

Як видно з декларації, у Віталія Кличка загальний бюджет із його братом. Він йому позичив практично всі свої офіційні заощадження: 6,3 млн євро, 339 тис. доларів.

Готівкою столичний міський голова зберігає 13,2 тис. доларів, 24,2 тис. євро, а в банку "Кредит Дніпро" у нього 67,1 тис. грн. У Німеччині у Кличка є 1,6 млн євро і 214 тис. доларів (Deutsche Bank AG).

У Києві міський голова володіє квартирою 251,8 квадрата, будинком відпочинку в Лютежі Київської області площею 785,5 квадрата, там же в нього є ділянка землі площею 2500 квадратних метрів. Крім того, ще з кінця 90-х у чинного мера залишилася невелика квартира в столиці (43,6 квадрата). Сім'я Кличка має цілий набір годинників і ювелірних виробів: усього 14 найменувань. А ось зарплата становить усього 318 тис. грн (лише 26,5 тис. на місяць). Від управління своїми активами політик отримав 697 тис. грн.

До слова, торік видання НВ оцінило стан братів Кличків у 91 млн доларів. З огляду на декларацію, сукупно Віталій Володимирович володіє 8,2 млн євро, 567 тис. доларів і 67 тис. грн.

Верещук-латифундистка, Притула з корпоративами і Пальчевський з біткоїнами

Народна депутатка Ірина Верещук володіє невеликою квартирою в Броварах (37,6 квадрата). Обійшлася ця нерухомість у 832 тис. грн. У Львові в політикині є право власності на дві квартири площею 53,2 і 45,5 квадрата й на невеликі апартаменти в 38,6 квадратів у рідній Рава-Руській. Там же вона придбала величезну кількість земельних дільничних. Усього у Львівській області в 2019-му в Ірини Андріївни і в її цивільного чоловіка з'явилося 23 668 квадратів.

Кандидатка заробила торік більше ніж 515 тис. грн (близько 43 тис. грн на місяць), а члени її родини – 485,3 тис. грн. Верещук водить Toyota Camry 2018 року випуску.

Кандидат у мери, телеведучий Сергій Притула декларацію не подавав, тому що до цього не обіймав державних посад. За даними видання OBOZREVATEL, він володіє трьома автомобілями: двома Mersedes-Benz (Sprinter 319 CDI і Gle 400 4 Matic) і Peugeot Boxer 230 L. У нього також є право власності на дві квартири (на вулицях Бабушкіна і Златоустівська) і гараж.

У ведучого є реєстрація як фізособи-підприємця. Як пишуть у ЗМІ, до карантину запросити Притулу провести свято, корпоратив коштував 10 тис. доларів.

Ще один телеведучий, засновник Eurolab Андрій Пальчевський також свою декларацію не оприлюднив і не повинен був робити це за законом. У ЗМІ він називав себе мільйонером, а кілька років тому говорив виданню "Гордон", що найбільше прибутку йому приносять криптовалюта. Відповідаючи на питання, який бізнес приносить йому найбільший дохід, Пальчевський сказав: "Біткоїни. Якщо говорити про дохід, точніше, про прибуток, – звичайно, біткоїни". На питання, скільки в нього біткоїнів, Пальчевський відповів: "Може, ще ключі від квартири? Ага! Кілька біткоїнів".