Скільки заробляють і як живуть білоруси та українці: аналітик розвінчав міф

Добробут українців з урахуванням тіньових доходів і спотвореної статистики не гірший, ніж у білорусів. При цьому за рівнем мінімальної заробітної плати Україна значно випереджає сусідню державу.

Міф про те, що білоруси через акції протестів можуть повторити "український сценарій" і опинитися в ситуації економічного колапсу, не відповідає дійсності. Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив аналітик Єгор Комов. За його словами, зараз економіка України нічим не поступається сусідній державі.

"Якщо брати рівень ВВП на душу населення, то через високий рівень тінізації економіка України значно поступається. При цьому якщо брати бізнес-клімат, фінансову стабільність, налагоджену взаємодію зі світовими фінансовими ринками, то ми вже зробили крок уперед. Білорусь же залежить від відносин із Росією, яка постачала її довгі роки дешевої нафтою й дотувала економіку", – розповідає Комов.

Мінімальна зарплата в Білорусі становить 4156 грн (375 білоруських рублів), а середній дохід становить 13,8 тис. грн (або +1248 рублів). Мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня становитиме вже 5 тис. грн, при цьому середня зарплата трохи нижче – 11,5 тис. грн.

Аналітик Ігор Тишкевич, порівнюючи економічну ситуацію в Білорусі і Україні, зазначив: прості громадяни в обох країнах живуть приблизно однаково. З одного боку, у Білорусі трохи вищі макроекономічні показники (такі як ВВП на душу населення), але з іншого боку, в Україні досі величезний рівень тіньової економіки, який, зокрема, є джерелом доходів українців.

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