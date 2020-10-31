Скільки заробляють члени Конституційного суду України: названо цифри
В Україні середня зарплата глави Конституційного суду (КСУ) Олександра Тупицького в 2019-му склала 371 тис. грн. Водночас члени КСУ в середньому заробляли близько 335 тис. грн на місяць.
Про це йдеться в даних із реєстру декларацій НАЗК, який своїм рішенням Конституційний суд визнав незаконним. З огляду на те, що середня зарплата по країні торік становила близько 10,5 тис. грн, глава КСУ заробляє в 35 разів більше, ніж у середньому українець.
Раніше рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.
Зазначимо, в Україні середня зарплата у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019-го зросла на 12,3% – до 11 998 грн. Усього за місяць її підвищили на 4,3%. Порівняно з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (порівняно з вереснем 2019-го) – на 12,3%. Традиційно найбільше заробляють у Києві – 17 253 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
Зі свого боку, у НАБУ назвали рішення суду "політичним". У відомстві переконані, що в такий спосіб намагаються захистити окремих суддів КСУ, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.
Крім того, рішенням Конституційного суду НАЗК позбавили доступу до державних реєстрів, потрібних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.
Без цієї перевірки неможливе призначення переможців місцевих виборів.
30 жовтня під КСУ відбулися масові протести.