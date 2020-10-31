Скільки заробляють члени Конституційного суду України: названо цифри

В Україні середня зарплата глави Конституційного суду (КСУ) Олександра Тупицького в 2019-му склала 371 тис. грн. Водночас члени КСУ в середньому заробляли близько 335 тис. грн на місяць.

Про це йдеться в даних із реєстру декларацій НАЗК, який своїм рішенням Конституційний суд визнав незаконним. З огляду на те, що середня зарплата по країні торік становила близько 10,5 тис. грн, глава КСУ заробляє в 35 разів більше, ніж у середньому українець.

Зарплата глави КСУ НАЗК

Зарплата члена КСУ НАЗК

Раніше рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.

Зазначимо, в Україні середня зарплата у вересні 2020 року порівняно з вереснем 2019-го зросла на 12,3% – до 11 998 грн. Усього за місяць її підвищили на 4,3%. Порівняно з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (порівняно з вереснем 2019-го) – на 12,3%. Традиційно найбільше заробляють у Києві – 17 253 грн.

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