Скільки заробляють члени Конституційного суду України: названо цифри

В Україні середня зарплата глави Конституційного суду (КСУ) Олександра Тупицького в 2019-му склала 371 тис. грн. При цьому члени КСУ в середньому заробляли близько 335 тис. грн на місяць.

Про це йдеться в даних з реєстру декларація НАЗК, який своїм рішенням Конституційний суд визнав незаконним. З огляду на те, що середня зарплата по країні в минулому році становила близько 10,5 тис. грн, глава КСУ заробляє в 35 разів більше, ніж в середньому українець.

Раніше рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливо призначення переможців місцевих виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: