Скільки заробляли жінки в СРСР: зарплати Пугачової, Ротару і медсестри

В СРСР зарплати жінок в середньому були на 30% менше, ніж у чоловіків. Медсестра в середньому могла заробляти від 80 до 120 радянських рублів, жінка-інженер близько 130 рублів. При цьому радянські зірки Алла Пугачова і Софія Ротару могли отримати 400-500 рублів за все за один концерт.

Детальніше про те, скільки заробляли жінки в СРСР – в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли середня зарплата в СРСР була близько 150 рублів, багато жінок могли задовольнятися окладом всього в 100 руб. А медсестри отримували і того менше. Що цікаво, більшість отримували приблизно однакові суми. Вони коливалися від 80 до 130 рублів.

pikabu.ru

Великої різниці між високооплачуваною і низькокваліфікованої роботи не було. Серед найбільш високооплачуваних жінок – зірки Радянського Союзу Софія Ротару і Алла Пугачова. Вони могли отримати близько 400 рублів за все за одне свій виступ.

Після 1965 року жінки до 24 років отримували приблизно на 15% менше чоловіків, а в більш старшому віці різниця могла становити до 1,5 рази. Це пов'язано з тим, що чоловіки в цьому віці могли займати традиційно більш високооплачувані посади - вони управляли колективами, працювали в шахтах, були юристами і лікарями.

А ось традиційно жіночі спеціальності (продавці, медсестри, секретарі) отримували значно менше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис. гривень.

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