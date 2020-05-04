Скільки платять українцям в Італії: заробітчани назвали суми

Українці в Італії заробляють не так вже й багато, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, – від 600 до 1000 євро.

Про це, посилаючись на повідомлення Любові Маковецької у Facebook-спільноті "Українці в Італії", повідомляє "РБК-Україна". Жінка почала підшукувати собі роботу після закінчення карантину й розмістила запит на вакансію, сподіваючись знайти заробіток на 1200 євро.

Зазначається, що пропозицій роботи вона отримала мало, натомість викликала бурхливу реакцію людей, котрі заявили, що озвучена зарплата – це занадто мало.

"Багато роботодавців беруть на чорну роботу і недоплачують, хамсько використовуючи, не дають і не оплачують вихідні. Я на першій роботі в Венето працювала за 600 євро! Без вихідних. Це не нормально, але вибору в мене не було", – відповіла авторка посту.

У коментарях під ним багато співгромадян, які працюють в Італії, теж озвучили свої зарплати. Багато хто підкреслює, що робота заробітчан там оплачується не дуже добре, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами.

"Треба радіти з того, що дають, бо скоро перестануть давати. Я працюю в Калабрії, в сім'ї три людини – 800 євро. А так дуже мало платять, ніхто не хоче робити контракт, зарплата 600-700 євро", – написала одна із українок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні цього року розмір середньої номінальної зарплати в Україні зріс до 11 446 грн на місяць, що на 600 грн більше (5,5%) за середній заробіток у лютому. До того ж найвищі зарплати виявилися у працівників IT-сфери.

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