Готуємося до 1 вересня: скільки коштує зібрати дитину до школи

У Києві у цьому навчальному році зібрати дитину до школи батькам коштуватиме на 25% дорожче, ніж у минулому - близько чотирьох тисяч гривень.

Про це в ефірі ObozTV розповіла голова правління ГО "Громадський контроль захисту прав споживачів" Влада Миронова. Вона нагадала, що в 2017 році комплект шкільної форми в середньому коштував близько 700 грн.

"Але ми розуміємо, що треба купити ще канцтовари, зошити, підручники, рюкзаки", - підкреслила експерт.

"В минулому році 3 тис. грн - це лише базово зібрати дитину. Один комплект у нас виходив 15 зошитів, пенал, ручки, рюкзак, але середньої якості - не такий, як ми б хотіли побачити", - розповіла вона.

Миронова очікує, що зараз подорожчання буде більш значне.

"Я думаю, що в цьому році набагато більше буде. Я думаю, відсотків на 25 більше, майже 4 тис. грн. Ми вже моніторили зошити в торгових центрах, вони підняли ціну приблизно на 10%", - пояснила експерт.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, як економлять батьки в Україні на зборах до школи своїх дітей.