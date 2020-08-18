Скільки коштує зібрати дитину до школи в Україні: названо мінімальну суму

Ярослав Маркін Особисті фінанси 12:04, 18.08.2020 Оновлено: 12:30, 18.08.2020

В Україні зібрати в школу хлопчика можна в середньому за 2305 грн, а дівчинку – за 2 345 грн. Проте, придбавши вживані товари, вийде заощадити третину суми.

Найдорожчим у "шкільному" списку виявився рюкзак – він коштує в середньому 400 грн, водночас зошити на 24 аркуші можна купити гуртом по 3 грн/штуку. Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики OLX.

Бюджет для хлопчика

За підрахунками, одягнути хлопчика коштуватиме приблизно 1 360 грн. У такий комплект увійдуть:

  • штани – 200 грн;

  • 2 сорочки по 150 грн;

  • туфлі – 300 грн;

  • спортивний костюм – 290 грн;

  • кросівки – 270 грн.

"Однак можна заощадити 40% суми та придбати ті ж речі у вживаному стані – в такому разі на гардероб хлопчика треба відкласти в середньому 815 грн", – зазначили аналітики порталу.

Бюджет для дівчинки

Одягнути до школи дівчинку коштуватиме близько 1400 грн. У цю суму увійдуть:

  • 2 блузки по 165 грн;

  • спідниця – 170 грн;

  • туфлі – 300 грн;

  • спортивний костюм – 300 грн;

  • кросівки – 300 грн;

  • сарафан – 160 грн.

"Якщо є бажання, вийде заощадити майже половину суми, купивши ті ж товари у вживаному стані, – тоді набір обійдеться в 775 грн", – йдеться в повідомленні.

Скільки коштує зібрати дитину в школу
OLX

Скільки заплатимо за канцтовари

Цього року набір з необхідного приладдя коштуватиме в середньому 335 грн. Сюди увійдуть:

  • 10 зошитів на 24 аркуші за гуртовою ціною в 3 грн;

  • 5 кулькових ручок і 5 простих олівців по 5 грн кожні;

  • лінійка – 20 грн;

  • кольорові олівці – 50 грн;

  • фломастери – 80 грн;

  • пенал – 70 грн;

  • щоденник – 35 грн.

Новий портфель, за даними сайту, можна придбати в середньому за 400 грн, вживаний коштує дешевше – приблизно 250 грн. Сумка для взуття коштує 110 грн, а вживана – 85 грн. Ланч-бокс для школяра можна придбати за 100 грн.

Скільки коштує набір канцтоварів
OLX

За підрахунками OBOZREVATEL, зібрати дитину до школи в Україні цьогоріч коштуватиме не набагато дорожче, ніж торік – у середньому від 4 000 гривень. Незважаючи на те, що ціни не стояли на місці, через карантинне затишшя магазини роблять знижки. Також можна заощадити, якщо купувати товари на ярмарках.

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Економіка Особисті фінанси

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