Скільки коштує зібрати дитину до школи в Україні: названо мінімальну суму

Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2020 році в Україні.
В Україні зібрати в школу хлопчика можна в середньому за 2305 грн, а дівчинку – за 2 345 грн. Проте, придбавши вживані товари, вийде заощадити третину суми.
Найдорожчим у "шкільному" списку виявився рюкзак – він коштує в середньому 400 грн, водночас зошити на 24 аркуші можна купити гуртом по 3 грн/штуку. Про це OBOZREVATEL розповіли аналітики OLX.
За підрахунками, одягнути хлопчика коштуватиме приблизно 1 360 грн. У такий комплект увійдуть:
штани – 200 грн;
2 сорочки по 150 грн;
туфлі – 300 грн;
спортивний костюм – 290 грн;
кросівки – 270 грн.
"Однак можна заощадити 40% суми та придбати ті ж речі у вживаному стані – в такому разі на гардероб хлопчика треба відкласти в середньому 815 грн", – зазначили аналітики порталу.
Одягнути до школи дівчинку коштуватиме близько 1400 грн. У цю суму увійдуть:
2 блузки по 165 грн;
спідниця – 170 грн;
туфлі – 300 грн;
спортивний костюм – 300 грн;
кросівки – 300 грн;
сарафан – 160 грн.
"Якщо є бажання, вийде заощадити майже половину суми, купивши ті ж товари у вживаному стані, – тоді набір обійдеться в 775 грн", – йдеться в повідомленні.
Скільки коштує зібрати дитину в школу OLX
Цього року набір з необхідного приладдя коштуватиме в середньому 335 грн. Сюди увійдуть:
10 зошитів на 24 аркуші за гуртовою ціною в 3 грн;
5 кулькових ручок і 5 простих олівців по 5 грн кожні;
лінійка – 20 грн;
кольорові олівці – 50 грн;
фломастери – 80 грн;
пенал – 70 грн;
щоденник – 35 грн.
Новий портфель, за даними сайту, можна придбати в середньому за 400 грн, вживаний коштує дешевше – приблизно 250 грн. Сумка для взуття коштує 110 грн, а вживана – 85 грн. Ланч-бокс для школяра можна придбати за 100 грн.
Скільки коштує набір канцтоварів OLX
За підрахунками OBOZREVATEL, зібрати дитину до школи в Україні цьогоріч коштуватиме не набагато дорожче, ніж торік – у середньому від 4 000 гривень. Незважаючи на те, що ціни не стояли на місці, через карантинне затишшя магазини роблять знижки. Також можна заощадити, якщо купувати товари на ярмарках.
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