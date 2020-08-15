Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2020 році в Україні та як на цьому заощадити

Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2020 році в Україні. Колаж Обозревателя

Зібрати дитину до школи в Україні цьогоріч коштуватиме не набагато дорожче, ніж торік – у середньому від 4 000 гривень. Незважаючи на те, що ціни не стояли на місці, через карантинне затишшя магазини роблять знижки. Також можна заощадити, якщо купувати товари на ярмарках.

OBOZREVATEL з'ясував, у скільки обійдуться збори. Ми склали приблизний список того, що точно знадобиться вашій дитині у школі. Орієнтувалися на ціни для учнів 7-8 класів. Отже, для дітей молодшого віку вони будуть приблизно на 10-20% нижчими.

Для хлопчика:

піджак – 450-750 грн;

штани – 300-400 грн;

сорочка – 190-300 грн;

туфлі – від 800 грн;

спортивна форма (штани/шорти, футболка, кеди) – від 1 200 грн;

рюкзак – від 400 грн.

Для дівчинки:

сукня – від 450 грн;

спідниця – від 300 грн;

жакет – від 400 грн;

блуза – від 300 грн;

туфлі – від 800 грн;

спортивна форма – від 1 100 грн;

рюкзак – від 400 грн.

Скільки коштують шкільні рюкзаки prom.ua

Скільки коштують шкільні блузки prom.ua

Скільки коштують сорочки для хлопчиків prom.ua

Скільки коштують спортивні костюми prom.ua

Скільки коштують шкільні туфлі prom.ua

Канцелярське приладдя

Набір, який потрібний школярам для навчання, з року в рік незмінний – ручки, олівці, гумка, лінійка, пенал, матеріали для творчості (пластилін, фарби, кольоровий папір, альбом для малювання, клей тощо). У середній та старшій школі знадобляться транспортири та циркулі, а також калькулятори (якщо клас із математичним ухилом – то спеціалізовані інженерні).

Орієнтовно на це доведеться витратити від 500 грн.

Окрема стаття витрат – зошити. Чим кращий у них папір та обкладинка, тим вони дорожчі, однак якість, за великим рахунком, у всіх приблизно однакова. Ціни починаються від 2,50 грн за штуку. Втім, на цьому можна заощадити, якщо купувати зошити по декілька десятків під час розпродажів у супермаркетах чи на ярмарках.

Вартість зошитів prom.ua

Скільки коштують фарби epicentrk.ua

Спеціалізовані робочі зошити для окремих предметів (наприклад, історії чи географії), а також атласи краще купувати на весь клас – тоді продавець може запропонувати гуртові ціни.

Підсумкова сума становить від 3 800 грн для хлопчиків і від 4 250 грн – для дівчаток. Приблизно стільки ж коштувало зібрати дитину до школи в 2019 році, незважаючи на те, що ціни не стояли на місці. Пояснюється це тим, що після карантину і простою магазини готові давати гарні знижки (наприклад, ми знайшли акцію від продавця взуття, який продає туфлі за 799 грн замість старої ціни 1 250 грн).

Де ярмарки будуть у Києві

Шкільний ярмарок від КМДА відбудеться 15 та 16 жовтня на Хрещатику з 09:00 до 20:00. Проєкт є соціальним, а це означає, що там не буде захмарних цін (організатори обіцяють продавати на 15-20% дешевше, ніж у роздріб).

Також про продаж шкільних товарів оголосила мережа "Епіцентр". А на "Даринку" ярмарок почався 13 серпня та триватиме аж до 13 вересня.

Як заощадити

Досвідчені батьки радять не гнатися за найдорожчим одягом, який у нагоді стане лише протягом теплої пори року чи якогось одного сезону (пам'ятаємо, що діти швидко ростуть). Більшу частину навчального року школярі будуть носити звичайний трикотажний одяг. Винятком можуть стати лише школи, де спочатку прописано певний "дрес-код".

До слова, якщо потрібно заощадити, ту ж форму, сорочки, спортивні костюми варто шукати не тільки в інтернеті або на ярмарках, а й у магазинах мережевих брендів. У них перед 1 вересня часто влаштовують привабливі розпродажі.

Ще один варіант знайти товари дешевше – великі ринки (для жителів Одеси, Харкова, Хмельницького). Купувати на них не так зручно, як у магазинах, і щоб знайти низькі ціни, доведеться походити. Водночас там є окремі "оптові" секції, придбавши товари в яких у результаті можна заощадити пристойну суму.

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