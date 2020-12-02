Скільки коштує лікування від коронавірусу в "Феофанії": оприлюднено ціни

Лікування пацієнта з COVID-19 у клінічній лікарні "Феофанія", що входить в сферу управління Державного управління справами, коштує 7,8 тис. грн в день. Проте клініка може приймати "ковідних" хворих і безкоштовній основі.

Про це повідомили у медзакладі у відповідь на офіційний запит "Громадського". Як зазначається, безкоштовно у "Феофанії" може лікуватися кожен українець за наявності показань до госпіталізації. Перед цим їх вивчають спеціалісти медзакладу.

Водночас у "Феофанії" уточнили, що безкоштовне лікування можливе лише у випадку наявності бюджетних призначень. Якщо ж лікуватися там за власний кошт ( у разі показань до госпіталізації, — ред.), то вартість одного ліжко-дня для пацієнта з COVID-19 обійдеться у 7,8 тис. грн.

У лікарні додали, що для надання стаціонарної допомоги хворим на коронавірус перепрофілювали корпус №3, де розгорнули 42 ліжка. Є також можливість збільшити кількість до 92-95, але для цього потрібно вирішити проблему з постачанням кисню та залучити додатковий персонал.

У "Феофанії" повідомили, що станом на 1 грудня пролікували 162 пацієнти, хворих на коронавірус з важким та вкрай важким перебігом хвороби.

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