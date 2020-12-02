Скільки коштує лікування від коронавірусу в "Феофанії": оприлюднено ціни
Лікування пацієнта з COVID-19 у клінічній лікарні "Феофанія", що входить в сферу управління Державного управління справами, коштує 7,8 тис. грн в день. Проте клініка може приймати "ковідних" хворих і безкоштовній основі.
Про це повідомили у медзакладі у відповідь на офіційний запит "Громадського". Як зазначається, безкоштовно у "Феофанії" може лікуватися кожен українець за наявності показань до госпіталізації. Перед цим їх вивчають спеціалісти медзакладу.
Водночас у "Феофанії" уточнили, що безкоштовне лікування можливе лише у випадку наявності бюджетних призначень. Якщо ж лікуватися там за власний кошт ( у разі показань до госпіталізації, — ред.), то вартість одного ліжко-дня для пацієнта з COVID-19 обійдеться у 7,8 тис. грн.
У лікарні додали, що для надання стаціонарної допомоги хворим на коронавірус перепрофілювали корпус №3, де розгорнули 42 ліжка. Є також можливість збільшити кількість до 92-95, але для цього потрібно вирішити проблему з постачанням кисню та залучити додатковий персонал.
У "Феофанії" повідомили, що станом на 1 грудня пролікували 162 пацієнти, хворих на коронавірус з важким та вкрай важким перебігом хвороби.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак заявили про зараження коронавірусом 9 листопада. Обидва лікувалися від коронавірусу у лікарні "Феофанія".
18 листопада Зеленський повідомив, що отримав другий позитивний тест на коронавірус. На лікування президента у "Феофанії" була відведена така сама сума, як і на кожного пацієнта, який потрапив до медзакладу з коронавірусом: у середньому це 7,8 тис. грн на день.
Українськая лікарка-інфекціоністка, професорка та докторка медичних наук Ольга Голубовська заявила, що підстави для госпіталізації президента Володимира Зеленського в лікарню "Феофанія" були.
Андрій Єрмак пояснив, що лікувався в "Феофанії", тому що необхідний рівень захищеності зв'язку для віддаленої роботи в житловому будинку забезпечити неможливо.
Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що вилікувався від коронавірусу і 23 листопада вийшов на роботу.