Колишній глава управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, якого звільнили після скандалу із затриманням КОРД патрульних, отримує зарплату в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

Про це дізналися журналісти "Слідство.Інфо" з електронної декларації, оприлюдненої в березні. Там зазначено, що Глуховеря отримав майже 115 тисяч заробітної плати за рік як докторант університету.

Ще понад 360 тисяч гривень він отримав, працюючи в Нацполіціі Дніпропетровщини, а його дружина задекларувала майже п'ять мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності.

Скандальний Глуховеря отримав за роботу в університеті 115 тисяч Ukranews

Відзначимо, Глуховеря не перший рік працює в цьому навчальному закладі – раніше він вже викладав і навіть був ректором вузу в 2015-2017 роках.

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