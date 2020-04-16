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16 квітня • оновлено в 08:42
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Скандальний Глуховеря отримав за роботу в університеті 115 тисяч

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Колишній глава управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, якого звільнили після скандалу із затриманням КОРД патрульних, отримує зарплату в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

Про це дізналися журналісти "Слідство.Інфо" з електронної декларації, оприлюдненої в березні. Там зазначено, що Глуховеря отримав майже 115 тисяч заробітної плати за рік як докторант університету.

Ще понад 360 тисяч гривень він отримав, працюючи в Нацполіціі Дніпропетровщини, а його дружина задекларувала майже п'ять мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності.

Скандальний Глуховеря отримав за роботу в університеті 115 тисяч

Скандальний Глуховеря отримав за роботу в університеті 115 тисяч

Ukranews

Відзначимо, Глуховеря не перший рік працює в цьому навчальному закладі – раніше він вже викладав і навіть був ректором вузу в 2015-2017 роках.

Звільнений зі скандалом генерал Глуховеря знайшов нове "злачне" місце

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

  • За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері.

  • Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіціі в області і після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

  • Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

  • Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

  • Глуховеря став жертвою російських пранкери і виправдався за свій вчинок. "Вован" (Володимир Кузнєцов) і "Лексус" (Олексій Столяров) розіграли правоохоронця, зателефонувавши йому по телефону як підставні журналіст і президент Володимир Зеленський.

  • 29 липня 2019 року Глуховерю у звільнили.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Віталій Глуховеря
Місце
Україна
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Економіка Особисті фінанси

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