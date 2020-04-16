Звільнений зі скандалом генерал Глуховеря знайшов нове "злачне" місце

Колишній глава управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталій Глуховеря, якого звільнили після скандалу із затриманням КОРД патрульних, отримує зарплату в Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

Про це дізналися журналісти "Слідство.Інфо" з електронної декларації, оприлюдненої в березні. Там зазначено, що Глуховеря отримав майже 115 тисяч заробітної плати за рік як докторант університету.

Ще понад 360 тисяч гривень він отримав, працюючи в Нацполіціі Дніпропетровщини, а його дружина задекларувала майже п'ять мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності.

Скандальний Глуховеря отримав за роботу в університеті 115 тисяч Ukranews

Відзначимо, Глуховеря не перший рік працює в цьому навчальному закладі – раніше він вже викладав і навіть був ректором вузу в 2015-2017 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ з'явилося відео від 12 вересня 2018 року, коли патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху.

За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері.

Під час спілкування з патрульними він, ймовірно, подзвонив керівнику ГУ Нацполіціі в області і після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

Глуховеря став жертвою російських пранкери і виправдався за свій вчинок. "Вован" (Володимир Кузнєцов) і "Лексус" (Олексій Столяров) розіграли правоохоронця, зателефонувавши йому по телефону як підставні журналіст і президент Володимир Зеленський.

29 липня 2019 року Глуховерю у звільнили.

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