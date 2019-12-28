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28 грудня • оновлено в 22:17
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Скандальний гендиректор КБ "Південне" виписав собі премію на 600 тисяч

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Гендиректор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов виписав собі премію більше ніж на 600 тисяч гривень.

Він уточнив декларацію про доходи, де вказав, що 23 грудня отримав 608 696 грн, передає "Ліга.нет".

При цьому в 2018 році він отримав понад 5,5 млн грн зарплати. Дегтярьов є одним з найбільш високооплачуваних глав держпідприємств.

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У лютому 2016 року за рекомендацією Держфінінспекції Дегтярьов був звільнений з посади за "допущені порушення фінансового законодавства". Однак незабаром він зумів відновився на посаді глави КБ.

Скандальний гендиректор КБ "Південне" виписав собі премію на 600 тисяч

Олександр Дегтярьов

Олександр Дегтярьов

Ліга.нет

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
нормально канставтиль,атлычна хрихараш!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ахаха, КБ сдох, а Дегтярев ещё нет, жив, курилка!
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