Скандальний гендиректор КБ "Південне" виписав собі премію на 600 тисяч

Гендиректор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярьов виписав собі премію більше ніж на 600 тисяч гривень.

Він уточнив декларацію про доходи, де вказав, що 23 грудня отримав 608 696 грн, передає "Ліга.нет".

При цьому в 2018 році він отримав понад 5,5 млн грн зарплати. Дегтярьов є одним з найбільш високооплачуваних глав держпідприємств.

У лютому 2016 року за рекомендацією Держфінінспекції Дегтярьов був звільнений з посади за "допущені порушення фінансового законодавства". Однак незабаром він зумів відновився на посаді глави КБ.

Олександр Дегтярьов Ліга.нет

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%.

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