"Заощадила": скандал із виплатою понад 100 тисяч помічниці нардепки отримав продовження

Народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Красносільська підтвердила, що її помічниця Ольга Жерегіна отримала в грудні 2019 року понад 117 тисяч гривень.

У цю суму входить і зарплата (близько 40 тисяч гривень), і премія, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Красносільська зазначила, що жодних додаткових витрат із державного бюджету не було витрачено: "Усе сталося в рамках коштів, які були заощаджені за той час, коли помічника у мене не було".

Уточнюється, що йдеться про період у два місяці. "Прийшла Ольга і зробила обсяг роботи (в тому числі відповіла на звернення громадян, які я отримувала протягом цих двох місяців, коли не було помічника). Відповідно за це, я вважаю, вона може отримати премію", – пояснила депутат.

Ольга Стефанишина та Анастасія Красносільська Колаж Радіо Свобода

При цьому членкиня фракції "Голос" Ольга Стефанишина, на яку раніше працювала Жерегіна, в коментарі журналістам пояснила, що помічниця перейшла до іншої депутатки "тому що їй більше цікава тема антикорупції". Вона також показала заяву на звільнення Жерегіної.

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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