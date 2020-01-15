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16 січня • оновлено в 02:04
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"Заощадила": скандал із виплатою понад 100 тисяч помічниці нардепки отримав продовження

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Народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Красносільська підтвердила, що її помічниця Ольга Жерегіна отримала в грудні 2019 року понад 117 тисяч гривень.

У цю суму входить і зарплата (близько 40 тисяч гривень), і премія, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Красносільська зазначила, що жодних додаткових витрат із державного бюджету не було витрачено: "Усе сталося в рамках коштів, які були заощаджені за той час, коли помічника у мене не було".

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Уточнюється, що йдеться про період у два місяці. "Прийшла Ольга і зробила обсяг роботи (в тому числі відповіла на звернення громадян, які я отримувала протягом цих двох місяців, коли не було помічника). Відповідно за це, я вважаю, вона може отримати премію", – пояснила депутат.

Ольга Стефанишина та Анастасія Красносільська

Ольга Стефанишина та Анастасія Красносільська

Колаж Радіо Свобода

При цьому членкиня фракції "Голос" Ольга Стефанишина, на яку раніше працювала Жерегіна, в коментарі журналістам пояснила, що помічниця перейшла до іншої депутатки "тому що їй більше цікава тема антикорупції". Вона також показала заяву на звільнення Жерегіної.

"Заощадила": скандал із виплатою понад 100 тисяч помічниці нардепки отримав продовження

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

  • При цьому міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

  • Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
видео депутат політика Партія Вакарчука "Голос" Партія Слуга народу
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