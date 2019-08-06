Скандал в НАБУ: відбувся перший суд через корупцію Артема Ситника

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник постав перед судом за адмінпротокол за корупцію. Він не задекларував відпочинок на мисливської базі.

Про це на Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. За її словами, порушення сталося в Рівненській області, там же слухалася справа. А свідчення глава НАБУ давав по відеозв'язку з Солом'янського райсуду Києва.

"НАЗК виявило факти ймовірного корупційного адміністративного правопорушення з боку Ситника. Нацполіція виписала протокол про корупцію, а прокуратура підтримує цей протокол в суді. Цим займається одна з найбільш кваліфікованих співробітників прокуратури пані [Валетина] Сеник", - прокоментував ситуацію Юрій Луценко.

Артем Ситник Daily - РБК-Україна

Як повідомляють в прес-службі генпрокурора, адвокат Ситника намагався оголосити відвід судді, а засідання проходило в закритому режимі. Наступне засідання призначене на 9 годину ранку 20 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Їм закидають розтрату 2,5 млрд грн. Про це на Facebook повідомила перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.

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