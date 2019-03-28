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Скандал навколо вілли Зеленського: юристи прокоментували декларацію

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Кандидат в президенти Володимир Зеленський міг законно не декларувати 15-кімнатну віллу в Італії, яка належить його компанії, якщо він нею не користувався.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявили юристи. Так, адвокат Столичної колегії адвокатів Геннадій Дубов пояснює: деталізувати нерухомість юридичної особи потрібно тільки в тому випадку, якщо кандидат в президенти ним користується або отримує дохід не тільки від юридичної особи, а й від цієї нерухомості.

"У декларації вказуються корпоративні права і те майно, яке належить на праві власності або користування. Закон зобов'язує вказувати в декларації майно юридичної особи, якщо декларант отримує від цієї нерухомості доходи або може розпоряджається ним. Деталізувати перелік майна юридичної особи не потрібно в разі якщо це майно використовується в господарській діяльності такої особи", – пояснив Дубов.

Адвокат Corporate Lawyers & Tax Advisors Ірина Мироненко також підтверджує: якщо власник компанії не має з її нерухомістю прямих зв'язків (не живе в будинку, яка належить його компанії), в декларації потрібно вказувати тільки корпоративні права на компанію.

Скандал навколо вілли Зеленського: юристи прокоментували декларацію

"Слідство.Інфо"

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"Якщо власник майна – юридична особа, засновником якої є суб'єкт декларування, і таке майно не знаходиться в оренді чи на іншому праві користування у суб'єкта декларування або члена його сім'ї, то відомості про таке майно в декларації не вносяться", – роз'яснює Мироненко.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, журналісти "Слідство.Інфо" заявили про те, що в 2017-му італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок в тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро.

У своїй декларації зазначену нерухомість кандидат не згадав. Зеленський вказав наявність чотирьох квартир в Києві, заміського будинку, квартири в Ялті і Великобританії. При цьому в розслідуванні журналісти також не змогли підтвердити, що Зеленський користується італійської віллою.

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Тема
електронні декларації
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
декларація
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
По мнению "юристов" Зеленский может не декларировать имущество, до которого он не доехал ввиду большого количества недвижимости???? Афигительно!!!!
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