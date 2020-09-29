Упрямство, некомпетентность и жадность. Такими словами могу охарактеризовать руководство Минсоца, которое думает о чем угодно, но не о людях, о которых их поставили заботиться. Речь снова о молодых родителях и их малышах.

После многочисленных скандалов случившихся из-за решения Минсоца отменить беби-боксы и вместо них под видом монетизации выдавать молодым родителям спецкарточки, которые можно отоваривать в спецрознице, ВР в сентябре поддержала возобновление программы натуральной помощи молодым мамам сразу после выписки в роддоме. И 316 голосов разных фракций улетели за принятие в первом чтении законопроекта №3006а "О возвращении семьям новорожденных одноразовой помощи "Пакет Малыша"

Но как беспечально Минсоц сломал налаженную систему закупки и логистики моментальной выдачи ПМ через ЮНОПС, так же они пытаются сейчас манипулировать совершенно понятной идеей предоставления родителям права выбора - получить ПМ, или отказаться от него, или получить альтернативную помощь - чтобы затянуть на веки вечные имплементацию выдачи ПМ, оставив в силе свою "карточную схему", которую они внезапно начали называть "правом выбора".

Добавив к ней проанонсированную на сайте кабмина вроде бы как именующуюся в Минсоце интернет-платформу, где согласованные непонятным образом производители могут также размещать свои предложения или предлагать готовые Беби-боксы. Но не договаривая, что эта платформа только в планах, а до ее воплощения понадобятся минимум пол-года времени и финансирование, не заложенное ни в один бюджет.

Ну а пока на сайте кабмина выложен результат проделанной Минсоцем работы ~ 700 адресов розничных магазинов, где можно отоварить карточки. Там много небольших сетей и локальных магазинов, но львиная доля - это больше 600 магазинов сети EVA, которые больше всех в этой истории выигрывают от перехода в розничный формат. Причём все уже понимают, что это закончится тем, что на карточные 5000 мамочки смогут заехать в ближайшую точку EVA и по розничным ценам купить памперсы. Которые , правда, обойдутся им на 60% дороже. Но зато не надо заморачиваться, как потратить упавшие на спецкарточку 5000 грн. Но не забудем, конечно, тернистый путь , который ждёт молодых родителей, желающих воспользоваться помощью государства и решивших пройти квест Минсоца до победного конца.

А им, напомню, придётся:

1. Родить ребенка.

2. Поехать в Приват-банк открыть спецсчет.

3. Поехать в местный орган соц.защиты написать заявление и подать следующие документы: - заявление с обозначением реквизитов спецсчета; - копию свидетельства о рождении; - копию документа про присвоение регистрационного номера карточки плательщика налогов; - справку из роддома про неполучение "пакунка малюка" (ведь в некоторых роддомах они еще остались и их продолжают выдавать); - для детей, находящихся в опеке копию решения РДА или исполкома местного совета; - если заявление подается родителями не в бумажном, а в электронном виде, то перечень должен быть подтвержден фотокопиями документов.

4. Если документы подаются в электронной форме, то родители должны сначала получить сертификат электронной подписи.

5. После проверки пакета документов (это минимум 5 рабочих дней) принимается (или нет) решение о денежной компенсации.

6. После чего орган местный соцзащиты один раз месяц (!!!) до 10 числа вносит данные в реестр получателей помощи.

7. Затем минсоц формирует общий реестр.

8. После чего в течении 7 рабочих дней Минсоц перечисляет 5000 грн. в Приват-Банк.

9. После этого банк распределяет эти деньги согласно своих процедур.

10. После получения денег на спецкарточку поездить по уполномоченным розничным точкам, потратить время и деньги на транспорт, поиски всего необходимого и на очереди к кассам (вместо тщательно отобранного набора с международным ЮНОПС-овским контролем качества детских вещей) Все вышеперечисленное занимает (как повезёт) от 20 до 50 дней!

А все потому, что в Минсоце не готовы признавать ошибки и бъются за своё решение с упорством, достойным лучшего преминения.

А в выигрыше в итоге :

1) крупнейшая розничная сеть

2) заграничные производители памперсов и импортеры

В проигрыше: - молодые родители (более 80% которых за сохранение натуральной помощи прямо в роддоме) - отечественные производители на 85% наполнявшие до лета 2020 г. Беби-боксы своей продукцией (остальные 15% как раз приходились на импортные памперсы).

А насчёт результата работы Минсоца на сегодня, который они так настойчиво пытаются распиарить, раскатывая о 13000 выданных родителям новорожденных спецкарточках. У меня только один вопрос. А почему только 13 тысяч? Вообще-то в сентябре было уже более 50 тысяч молодых родителей , которым не досталось в роддомах Беби-боксов. Могу ответить - остальным не удалось или не захотелось. И не только потому, что это сложно. Эта беготня за справками по очередям и заполнение анкет становится ещё и опаснее с каждым днём из-за все усиливающейся второй волны эпидемии. И сколько об этом не говорили министру и двум ее замам, апологетам монетизации - Евгению Котику и Борису Лебедцову , что это преступление - подвергать молодых родителей лишний раз таким рискам, бесполезно! Чиновник ведь не для людей, это люди для чиновника.

Поэтому хочется предложить депутатам перед принятием законопроекта №3006а во втором чтении следующее: Если Минсоцу так жадно хочется кроме планируемого возврата к "Пакунку Малюка", выдаваемого сразу после родов, оставить себе функцию под видом монетизации согласовывать розничные сети, их ассортимент под эту программу, контроль попадания родителей в реестры, прохождение денег и прочую бесполезную (но выгодную!) лабуду, то упростите им задачу. Монетизация, так монетизация! Кто в роддоме отказался от ПМ, пусть получит деньги и потратит их на ребёнка как посчитает нужным! Это ж сколько трудозатрат несчастным социальным работникам сэкономим!

Очень надеюсь, что вместо манипулятивной псевдо-монетизации Минсоца, депутаты уже на этой неделе проголосуют и вернут бэби-боксы в удобном и отработанном виде! И не дадут Минсоцу усложнить и перекрутить окончательный текст закона, протащив "права выбора" через спецкарточки в спецрознице. А сама программа продолжит совершенствоваться в ответ на мониторинги мнений получателей так же стремительно, как это было в предыдущие два года.