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24 жовтня • оновлено в 19:41
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Витратив майже 200 млн: син Кернеса за добу переоформив на себе ринки Харкова

1.6т Читати матеріал російською

Пасинок мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський протягом доби за 190 мільйонів гривень викупив великі частки більшості міських ринків.

Про це свідчать дані з реєстру Міністерства юстиції та відкритого сервісу даних Opendatabot, передає Харківський антикорупційний центр на сторінці у Facebook.

Так, родич Кернеса є співвласником дев'яти юридичних осіб. Цим компаніям належить нерухомість на міських ринках.

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Геннадій Кернес і Родіон Гайсинський

Геннадій Кернес і Родіон Гайсинський

Колаж

У більшості випадків попередніми власниками компаній була сім'я Віктора і Олени Долгих, які в травні нинішнього року фігурували в журналістському розслідуванні.

Зокрема, ще в січні 2018 року Родіон Гайсинський став власником ТОВ "Смарад-2007". Цій фірмі, за даними ХАЦ, належить приміщення на ринку біля станції метро "23 серпня".

При цьому 23 вересня нинішнього року син харківського мера вніс понад 190 мільйонів гривень до статутних фондів різних компаній. Серед них: ТОВ "Фарнад" (57 млн), "Бріан" (40 млн), "Ікс-термінал" (32,5 млн) і "Кейфіл" (31,8 млн).

Цим чотирьом фірмам належить нерухомість біля станцій підземки "Героїв Праці" і "Холодна гора", а також на Центральному та Кінному ринках.

Через тиждень, 30 вересня, Гайсинський вклав 40 тисяч гривень до статутного фонду ТОВ "Лабарт". Це підприємство також зареєстроване на Центральному ринку і також займається наданням в оренду нерухомості.

Скріншот із реєстру Мін'юсту

Скріншот із реєстру Мін'юсту

NewsRoom

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові розгорівся скандал через те, що Геннадій Кернес намагався "підкупити" студентів університету імені В. Каразіна блокнотами з передвиборчим слоганом і своїм фото.

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Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Тег
ринок
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Чан Джеки
Чан Джеки
проверить как он заработал скоко бабок .как платил налоги.гепу на нары.
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