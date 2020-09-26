Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 виплатять по 1,5 млн грн

Мирослав Семенюк Особисті фінанси 16:46, 26.09.2020 Оновлено: 16:59, 26.09.2020

Сім'ям загиблих у катастрофі літака ЗСУ Ан-26 біля Чугуєва буде виплачено по 1 млн 576 тис. грн.

Як повідомляє Урядовий портал, заступник міністра оборони України Ігор Старобінський на позачерговому засіданні Кабміну заявив, що це буде одноразова грошова допомога (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, виплати передбачено згідно із законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Боррель нагадав Зеленському про реформи: ЄС – не банкомат

Політичний експерт повідомив про можливу несподіванку виборів у Києві

"Вічного польоту!" Друзі та рідні розповіли про загиблих у Ан-26 в небі над Чугуєвом

Офіцер ВМС США: Росію може очолити націоналіст, а Україна – на правильному шляху

Українці – про катастрофу Ан-26: льотчики не помирають, вони летять і не повертаються