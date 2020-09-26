Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 виплатять по 1,5 млн грн
Сім'ям загиблих у катастрофі літака ЗСУ Ан-26 біля Чугуєва буде виплачено по 1 млн 576 тис. грн.
Як повідомляє Урядовий портал, заступник міністра оборони України Ігор Старобінський на позачерговому засіданні Кабміну заявив, що це буде одноразова грошова допомога (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, виплати передбачено згідно із законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
У результаті 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що Ан-26, найімовірніше, зачепився крилом за землю.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.
Пізніше стали відомі імена всіх курсантів і офіцерів, які перебували на борту літака.