Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 виплатять по 1,5 млн грн

Сім'ям загиблих у катастрофі літака ЗСУ Ан-26 біля Чугуєва буде виплачено по 1 млн 576 тис. грн.

Як повідомляє Урядовий портал, заступник міністра оборони України Ігор Старобінський на позачерговому засіданні Кабміну заявив, що це буде одноразова грошова допомога (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, виплати передбачено згідно із законом України про соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Як повідомляв OBOZREVATEL: