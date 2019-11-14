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14 листопада • оновлено в 08:00
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Силовикам підвищать зарплати: скільки з бюджету-2020 заплатять поліції

2.2т
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В Україні в проєкті бюджету на 2020-й заклали підвищення зарплат Національної поліції на 10%.

Документ проголосують у другому читанні 14 листопада. Також на 10% збільшать зарплати Національної гвардії. Більш істотне підвищення заклали для прикордонників – 15%. Підвищення, заявили в МВС під час презентації бюджету, дозволить залучити професійні кадри.

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У ГСЧС будуть заробляти на 14% більше, а в Міграційної служби – всього на 6%. Відзначимо, зарплата патрульного в Києві становить 12,5 тис. Тільки в Києві близько 30% місць в патрульної поліції залишається вакантною.

Всього бюджет МВС на наступний рік становить 93 млрд грн. На оборону витратять 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). З них Міноборони отримає 116,1 млрд грн (було 102 млрд), 9 млрд держгарантій на закупівлю (було 3 млрд), спеціальна служба транспорту – 1,4 млрд грн (було 0,8 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що різкого підвищення заробітних плат учителям в 2020 році не буде.

В Україні зарплати всім держслужбовцям будуть платити на банківські картки, а не готівкою. Це допоможе щороку економити 60 млн грн.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
зарплата бюджет
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