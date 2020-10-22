Цигарки в Україні подорожчають на 12 грн: названо ціну пачки

В Україні, з урахуванням підвищення акцизів, дешеві українські цигарки в грудні 2021-го коштуватимуть на 7,9 грн більше, середньої якості – на 8,9 грн дорожче, а преміум – на 12 грн.

Наприклад, якщо ви курите відносно дорогі цигарки і пачки вистачає вам на два дні, у грудні 2021-го вам доведеться у місяць платити на 180 грн більше, ніж зараз. Отже, згідно з оцінками OBOZREVATEL, з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції поточного року, у 2021-му цигарки коштуватимуть:

пачка українських цигарок – 49,4 грн;

пачка цигарок медіум-класу – 57,8 грн;

пачка цигарок преміум-класу – 66,8 грн.

Зараз, за даними статистики, цигарки з фільтром місцевого виробництва коштують в середньому 41,5 грн, медіум-клас – 48,9 грн, а преміум – 54,7 грн за пачку. Головний противник такого подорожчання – тютюнові виробники. Їхній аргумент: чим вище ціни, тим більша тінь. І хоча обсяг тіньового обороту повинні скорочувати правоохоронні та наглядові структури, спокуса не платити акцизи після їх підвищення дійсно зростає. І єдиний вихід у цій ситуації – посилювати контроль.

Частка тіньового ринку росте, але невеликими темпами. Згідно з даними Kantar, за весь минулий рік частка нелегального обігу тютюнових виробів в Україні становила 6,6%, або 3,5 млрд цигарок – у цьому році вже 6,9%. Водночас скорочується і кількість курців: з 17,4 до 14,7%.

Аналітик Володимир Мазуренко в коментарі OBOZREVATEL нагадує: акцизи будуть рости до 2025 року, поки не досягне 90 євро за тисячу цигарок. "Таке підвищення призведе до зростання вартості пачки до 200 грн. Таке рішення передбачено вимогою Директиви 2011/64 / ЄС. Ми взяли на себе зобов'язання її виконати і ухвалили відповідне рішення", – додає Мазуренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні на окремі види продуктів піднялися в 1,5-2 рази.