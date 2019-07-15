Сигарети через кілька днів різко подорожчають: скільки заплатять українці

В Україні з 1 липня підвищили акцизи на сигарети на 9%, а вже через кілька днів у всіх магазинах і кіосках ціни збільшаться мінімум на 1,3 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо раніше з 1000 сигарет потрібно було заплатити акциз у розмірі 693,5 грн (13,8 грн з кожної пачки), то з 1 липня – вже 756 грн, або 15,12 грн за пачку.

У результаті щорічно акциз підвищують на 20%. А цьогоріч його додатково підняли ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відобразиться на ціні, потрібно в першу чергу розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більше того, в Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорцій.

Як раніше писав OBOZREVATEL австралійські й індійські фахівці з'ясували, що системи нагрівання тютюну без горіння такі ж токсичні для легень, як і звичайні сигарети.

Відзначимо, в більшості країні ЄС пачка сигарет коштує 5 євро (близько 150 грн), а в Україні – близько 35 грн. Головна причина такої різниці – податкове навантаження. Цього року воно становить 1011,35 грн на 1000 сигарет. Тобто приблизно 20 грн на кожну пачку. Це на 4,7 грн більше, ніж у минулому році.

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