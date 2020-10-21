Швейцарські банки 'взяли на приціл' рахунки клієнтів із паспортами Кіпру

Швейцарські банки вирішили пильніше перевіряти рахунки клієнтів із паспортами Кіпру. Розслідування арабського телеканалу "Аль-Джазіра" про дії програми "Інвестиції в обмін на громадянство" справило ефект вибуху бомби: країна призупинила дію програми з 1 листопада, у відставку пішли кілька чиновників, а Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти через продаж паспортів .

Але, як з'ясував Forbes, це не всі наслідки гучного скандалу.

Швейцарські банки посилили вимоги до клієнтів – громадян Кіпру, які спочатку мали громадянство іншої країни. Про це Forbes розповіли два джерела в компаніях, що займаються допомогою клієнтам в отриманні громадянства. Один із них чув про це від співробітника швейцарського банку з трійки найбільших. Інший – від співробітника family-офісу, який "веде" клієнтів із кіпрськими паспортами, що мають рахунки у швейцарських банках. Одне з джерел сказало, що швейцарський банк із трійки найбільших розіслав циркуляр по своїх відділеннях із зазначенням "пильніше" стежити за рахунками клієнтів – громадян Кіпру, які отримали громадянство за різними програмами.

Forbes надіслав запити в пресслужби UBS, Credit Suisse, Julius Baer, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, EFG International. Julius Baer відмовився від коментарів, від інших банків Forbes не отримав відповіді.

Чому насторожилися швейцарські банки

Швейцарські банки не вперше приділяють пильну увагу тій чи іншій категорії клієнтів. Наприклад, у 2016 році газета "Ведомости" писала, що кілька швейцарських банків після набрання чинності закону про контрольовані іноземні компанії (КІК) в Росії, почали цікавитися в російських клієнтів, чи повідомили вони ФНС про свої закордонні компанії.

Менеджери просили надати копію повідомлення про КІК і попереджали, що банк не зможе обслуговувати незаконослухняного клієнта, писала газета. Цього разу "під радар" швейцарських банків потрапили клієнти з кіпрськими паспортами.

Трапилося це після розслідування "Аль-Джазіри" про те, як працює багаторічна програма "золотих паспортів" на Кіпрі, зокрема телеканал показав, як працює система отримання паспорта за програмою "Громадянство в обмін на інвестиції" для людей, до яких є питання про джерело походження їхніх коштів. Кореспондент телеканалу під виглядом заможного громадянина Китаю, засудженого на батьківщині за хабарництво й відмивання доходів, зустрічався з кіпрськими чиновниками й агентами з нерухомості, які обіцяли йому допомогти з отриманням громадянства.

Відбулася цілком очевидна річ, вважає партнер LSTS Consultants Кирило Шеїн. Зазвичай громадяни й резиденти ЄС автоматично належать до категорії невисокого ризику й надають обмежену кількість документів і інформації в банк, оскільки передбачається, що вони всі перевірені і не один раз у своїх домашніх країнах. Але тут, спираючись на інформацію з розслідування "Аль-Джазіри", швейцарські банки порахували, що процедури "знай свого клієнта", які застосовувалися на Кіпрі до заявників із третіх країн, не відповідали стандартам Євросоюзу.

"Відповідно, вони підняли категорію ризику для таких клієнтів і розглядатимуть їх пильніше", – сказав він Forbes.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) ще в 2018 році випустила рекомендації щодо запобігання зловживанням під час отримання громадянства в обмін на інвестиції. Разом зі списком високоризикованих країн (до них увійшли, зокрема, Кіпр, Гренада і Мальта) організація зобов'язувала всі фінансові установи під час перевірки своїх клієнтів брати до уваги, як вони отримували громадянство, нагадує партнер Paragon Advice Олександр Захаров.

"Але раніше це банки особливо не цікавило, зараз же вони зіткнулися з ризиком того, що їм доведеться заплатити за гріхи своїх клієнтів. Швейцарія є центром міжнародної банківської системи. І природно, що тепер вони будуть перестраховуватися щодо клієнтів із кіпрськими паспортами", – сказав він.

Що це може означати для клієнтів

Найімовірніше, потрапити під пильні перевірки можуть не всі клієнти з паспортами Кіпру. Громадянство Кіпру можна отримати двома способами. Перший: потрібно прожити в країні сім років на законних підставах і скласти іспит на знання грецької мови. Другий варіант: громадянство за інвестиції, за якого щонайменше за €2 млн після 6-9 місяців можна отримати паспорт Кіпру. Саме громадяни, які отримали паспорт другим способом, тепер можуть потрапити під пильну увагу банків в Європі, особливо якщо про них не вистачає інформації, вважає Олександр Захаров.

На практиці банк може вимагати від них більшу кількість документів і інформації, що обґрунтовують джерело походження коштів, а також джерело стану, вважає Шеїн. Він додає, що, можливо, це тимчасовий захід. У банків є два шляхи дати зрозуміти клієнтові, що вони не хочуть із ним більше працювати, якщо той не відповідає вимозі "знай свого клієнта", розповідає партнер PwC Михайло Філінов.

Перший – це почати гальмувати транзакції клієнта, запитувати додаткові документи про походження коштів. Це робить для клієнта роботу з банком нестерпною, він у результаті йде сам. Другий спосіб – безпосередньо повідомити клієнту в листі, що банк просить перевести свої кошти в іншу кредитну організацію, продовжує Філінов. За його спостереженнями, часто банки вчиняють так, коли залишки на рахунках клієнта не дуже високі і проводити програму перевірок стає нерентабельно.

Як розвиватимуться події далі

Єврокомісія оголосила про початок розслідування щодо Кіпру та Мальти про продаж "золотих паспортів" у вівторок, 20 жовтня. Кіпр і Мальта повинні протягом двох місяців дати роз'яснення про програму. Якщо ці пояснення не влаштують Єврокомісію, то Кіпру можуть загрожувати санкції, які, зокрема, не дозволять країні перезапустити програму "золотих паспортів". Власники документів можуть зіткнутися з обмеженнями під час переміщення й користування європейською банківською системою, не відкидає Захаров.